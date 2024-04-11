Раненую в результате стрельбы в финской школе девочку выписывают из больницы. Вторая школьница находится в критическом состоянии

Полиция Восточной Уусимаа сообщает, что большая часть допросов по делу о стрельбе в школе Виертола завершена.

Предварительное расследование проходит в сотрудничестве с различными органами власти, включая прокуратуру.

– В ходе расследования были проведены десятки допросов, причем более десяти – только на этой неделе. Допросы продолжатся в выходные, и подозреваемый также будет вновь допрошен, – говорит в пресс-релизе руководитель расследования Марко Сярккя.

Обе пострадавшие девочки по-прежнему находятся в больнице.

„Состояние одной из них по-прежнему критическое, но вторую девочку сегодня выписывают на домашнее лечение“, – говорит Сярккя.

2 апреля 12-летний мальчик открыл огонь по своим сверстникам в школе Виертола в Вантаа. В результате стрельбы погиб ученик шестого класса. Кроме того, две ученицы того же шестого класса получили серьезные ранения.

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