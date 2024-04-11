Как в боевике: рядом с Нарва-Йыэсуу кто-то перехватил управление дроном и похитил его. 1000 евро на ветер

В тот вечер, пишет gazeta.ee, Дмитрий Шутов, директор и собственник нарвской фирмы Infraekspert OÜ, решил запустить дрон в районе Лаагна, у шоссе, что называется, для себя – хотел поснимать северное сияние. Он предупредил диспетчера Департамента полиции и погранохраны о подъеме аппарата в приграничной зоне, тот дал добро. „Показывало 25 спутников, то есть все абсолютно нормально, можно смело запускать“, – рассказывает Дмитрий. Буквально сразу его ждал неприятнейший сюрприз: кто-то захватил контроль над только что взлетевшим беспилотником, и тот стал уверенно удаляться. К такому нарвитянин был совершенно не готов.

Он говорит, что пульт управления уже через 5-10 секунд после взлета показал сообщение об ошибке, о потере спутников, потере качества сигнала. „Я понимаю, что совсем не могу управлять дроном. Находившись до какого-то момента прямо надо мной, он начинает улетать. Так беспомощно, наверное, почувствует себя водитель, если машина в обычной ситуации ни с того ни с сего вдруг поедет по-своему, увозя в неизвестном направлении, несмотря на все действия человека за рулем“, – говорит Шутов.

Дмитрий вспоминает, что в какой-то момент управление частично вернулось, он смог двигать еще видимый благодаря светящимся маячкам дрон вверх-вниз, но тот будто болтался в каком-то мешке, из которого не мог вырваться.

„Потом он начинает уходить дальше, и я благодаря картинке с камеры на дроне вижу, что под ним мелькает какое-то шоссе, вижу проезжающую машину. На этом все – связь дрона с пультом оборвалась“, – рассказывает Шутов, не имевший понятия, куда аппарат делся в итоге. Это, отметим, так и не стало известным.

Он сообщает, что сразу из Лаагна позвонил диспетчеру департамента, сообщив о происшествии. „На что тот сказал, что, к сожалению, забыл предупредить о том, что в работе спутников наблюдались тогда помехи. Что меня добило, он сказал, что я уже не первый, кто с подобным столкнулся“, – делится нарвитянин.