Как в боевике: рядом с Нарва-Йыэсуу кто-то перехватил управление дроном и похитил его. 1000 евро на ветер(16)
Нарвский геодезист Дмитрий Шутов постоянно использует дроны, реализуя профессиональные и творческие проекты, снимая видео и фото с высоты десятков метров. Он уже сталкивался с невозможностью поднять устройство в воздух из-за блокировки Россией сигналов GPS, что ставило под угрозу выполнение обязательств по рабочим договорам. Недавно Дмитрий испытал настоящий шок, когда беспилотник у него угнали, перехватив контроль.
В тот вечер, пишет gazeta.ee, Дмитрий Шутов, директор и собственник нарвской фирмы Infraekspert OÜ, решил запустить дрон в районе Лаагна, у шоссе, что называется, для себя – хотел поснимать северное сияние. Он предупредил диспетчера Департамента полиции и погранохраны о подъеме аппарата в приграничной зоне, тот дал добро. „Показывало 25 спутников, то есть все абсолютно нормально, можно смело запускать“, – рассказывает Дмитрий. Буквально сразу его ждал неприятнейший сюрприз: кто-то захватил контроль над только что взлетевшим беспилотником, и тот стал уверенно удаляться. К такому нарвитянин был совершенно не готов.
Он говорит, что пульт управления уже через 5-10 секунд после взлета показал сообщение об ошибке, о потере спутников, потере качества сигнала. „Я понимаю, что совсем не могу управлять дроном. Находившись до какого-то момента прямо надо мной, он начинает улетать. Так беспомощно, наверное, почувствует себя водитель, если машина в обычной ситуации ни с того ни с сего вдруг поедет по-своему, увозя в неизвестном направлении, несмотря на все действия человека за рулем“, – говорит Шутов.
Дмитрий вспоминает, что в какой-то момент управление частично вернулось, он смог двигать еще видимый благодаря светящимся маячкам дрон вверх-вниз, но тот будто болтался в каком-то мешке, из которого не мог вырваться.
„Потом он начинает уходить дальше, и я благодаря картинке с камеры на дроне вижу, что под ним мелькает какое-то шоссе, вижу проезжающую машину. На этом все – связь дрона с пультом оборвалась“, – рассказывает Шутов, не имевший понятия, куда аппарат делся в итоге. Это, отметим, так и не стало известным.
Он сообщает, что сразу из Лаагна позвонил диспетчеру департамента, сообщив о происшествии. „На что тот сказал, что, к сожалению, забыл предупредить о том, что в работе спутников наблюдались тогда помехи. Что меня добило, он сказал, что я уже не первый, кто с подобным столкнулся“, – делится нарвитянин.
Дмитрий Шутов говорит, что понятия не имеет, что именно могло произойти, как произошел перехват, с учетом того, что перехватывающее устройство должно находиться достаточно близко, на расстоянии до четырех-пяти километров. Ссылается на мнение представителей профессионального сообщества эстонских „дроноводов“, опирающихся, возможно, на уже устаревшие данные.
До сих пор так дроны ради наживы у нас не воровали
Если GPS глушат российские военные, якобы противодействующие таким образом атакам украинских дронов, появление которых, получается, они допускают со всех сторон, то кто мог похитить дрон Дмитрия, не предполагает ни он, ни правоохранительные органы ЭР.
В полиции отмечают, что доказанных фактов воровства перехватом на расстоянии дронов в корыстных целях в Эстонии пока не было. В то же время Департаменту полиции и погранохраны известно о подобных случаях. Угнанный дрон Дмитрия стоил около 1000 евро, но у него есть еще профессиональный, примерно за 5000, который предприниматель использует в работе.
„Когда ничего непонятно, непонятно, какие есть риски, что вообще происходит, его просто страшно запускать недалеко от границы. Кто его знает, не захватят ли и его?“ – говорит Дмитрий Шутов.
Дорогой дрон перехватить и похитить сложнее
Между тем в полиции отмечают, что профессиональные дроны более защищены, но риски для них все-таки остаются.
Происшествие и вероятные риски для запусков дронов рядом с границей прокомментировал эксперт бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Сийм Линдмаа.
„Департамент полиции и погранохраны осведомлен об этом инциденте в приграничном регионе, – сказал Линдмаа о хищении поднятого в небо Дмитрием дрона. – Нарушения в работе системы GPS затрагивают работу более простых устройств, предусмотренных для обычного использования частными лицами. Профессиональные дроны с большим количеством приемников GPS-сигналов страдают меньше, однако риски все равно остаются“.
В полиции советуют не запускать дроны вблизи российской границы без особой нужды. Дают там рекомендацию по особенностям максимально безопасной работы с ними.
„Учитывая, что в последнее время помехи в работе системы GPS в приграничных районах участились, мы рекомендуем очень серьезно взвесить необходимость запуска своего дрона в прилегающих к восточной границе регионах. Если запуск дрона необходим для выполнения рабочих задач, то обязательно нужно учитывать возможные помехи или изменить методы выполнения этой работы. По нашим данным, помехи возникают на высоте 40 метров и выше. Возможно, если ограничить высоту полета дрона на несколько метров, это поможет снизить риски, хотя и не устранит их полностью“, – обращает внимание Сийм Линдмаа.
Он говорит, что если в результате помех в работе системы GPS контроль над дроном будет потерян, а сам дрон найти так и не удастся, то нужно сообщить об этом в Департамент полиции и погранохраны.
„Напоминаем, что для запуска дрона вблизи границы необходимо получить предварительное разрешение от департамента“, – подчеркивает Линдмаа, указывая на то, что подробную инструкцию, как это сделать, можно найти на politsei.ee.
Для самолетов угрозы нет
О том, как российские военные создают в эстонском приграничье помехи для сигналов GPS, СМИ сообщали неоднократно, но главное, что можно сказать, „глушилки“ работают непостоянно, ситуация то и дело меняется. Подавление GPS-сигналов на территории Эстонии фиксируют уже давно. Однако, как сказал Rus.err в феврале глава службы управления частотами отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу, это не оказывает серьезного влияния на безопасность полетов и не мешает работе приборов GPS на земле.
„Департамент защиты прав потребителей и технического надзора отмечал рост помех в работе GPS с июня прошлого года. Сбои наблюдаются в верхнем воздушном пространстве Эстонии, но на земле это никак не влияет на работу GPS. Эти помехи значительно не влияют и на авиацию, потому что на самолетах всегда используются несколько систем навигации, которые дополняют и поддерживают друг друга“, – отметил он.
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