Компания Enefit Power законсервировала убыточный блок Балтийской электростанции. Сколько будет сокращено сотрудников?

Руководитель Ида-вирусского бюро Кассы по безработице Аннеки Теэлахк рассказала, что было время, когда из сланцевого сектора пришло 1500 человек, это был вызов, сейчас больших сокращений не было, но все равно люди приходят к ним. „Когда мы говорим с этими людьми, многие сообщают, что хотели бы поправить свое здоровье, прежде чем начнут снова работать, - сказала Аннеки Теэлахк. - У них не было времени уделить себе внимание. Но кто-то хочет переобучаться. Есть у нас и те, кто пошел на курсы в Центр профессионального образования Ида-Вирумаа, они получают навыки, чтобы быть конкурентоспособными на современном производстве. Кто-то идет на курсы и получает права на вождение грузовиков, чтобы пойти работать в логистический сектор, курсы сварщиков - тоже востребованы, потому что таких рабочих мест много“.