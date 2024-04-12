Компания Enefit Power законсервировала убыточный блок Балтийской электростанции. Сколько будет сокращено сотрудников?(7)
C 1 апреля Enefit Power законсервировала убыточный блок совместного производства Балтийской электростанции минимум на год. Решения по количеству людей, которых сократят, пока нет. В компании идет обсуждение этого вопроса. Планируется, что к концу апреля станут известны цифры.
Консервация электростанции означает дезактивацию оборудования при сохранении теоретической возможности дальнейшей эксплуатации. Пока сотрудники продолжают работу, потому что блок нужно поддерживать, хоть и в пассивном, но в рабочем режиме. В течение месяца планируется, что будет принято решение, сколько человек останется, а сколько будет сокращено.
Части сотрудников руководство Enefit Power предложит работу в развивающейся химической промышленности. „Мы примем окончательное решение, когда будут уточнены ожидания собственника к Enefit Power“, - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.
В Кассе по безработице отмечают, что больших сокращений в сланцевом секторе в последнее время не было. Сейчас на бирже труда стоит 358 человек из этой сферы.
„Из-за падения цен на газ и электроэнергию и по причине высокой цены на CO2 производство электроэнергии на основе сланца больше не является конкурентоспособным на рынке“, - объяснили в Enefit Power.
Андрес Вайнола добавил, что сланцевые электростанции, включая Балтийскую электростанцию, значительно реже попадают на рынок, а возможность покрывать расходы на эксплуатацию доходами с рынка по большей части отсутствует.
По словам Вайнолы, долгосрочная стратегия Eesti Energia предусматривает пошаговое прекращение производства электроэнергии из сланца, которое заменит химическая промышленность, основанная на экономике замкнутого цикла. „Производство электроэнергии будет сфокусировано на возобновляемых источниках и на управляемых мощностях с более низкими постоянными затратами, - отметил Андрес Вайнола. - Наш регион вышел из энергокризиса довольно быстро, уже в 2023 году многие блоки Enefit Power не попадали на рынок, и этот тренд сохраняется“.
Несмотря на консервацию блока Балтийской электростанции Enefit Power сохраняет возможность обеспечить предусмотренную резервную мощность. Обязательство по поддержанию управляемой резервной мощности обеспечивается энергоблоками электростанции Аувере и Эстонской электростанции. Производство тепловой энергии, которой Нарвская тепловая сеть снабжает клиентов города Нарвы, продолжится в газовой котельной.
Руководитель Ида-вирусского бюро Кассы по безработице Аннеки Теэлахк рассказала, что было время, когда из сланцевого сектора пришло 1500 человек, это был вызов, сейчас больших сокращений не было, но все равно люди приходят к ним. „Когда мы говорим с этими людьми, многие сообщают, что хотели бы поправить свое здоровье, прежде чем начнут снова работать, - сказала Аннеки Теэлахк. - У них не было времени уделить себе внимание. Но кто-то хочет переобучаться. Есть у нас и те, кто пошел на курсы в Центр профессионального образования Ида-Вирумаа, они получают навыки, чтобы быть конкурентоспособными на современном производстве. Кто-то идет на курсы и получает права на вождение грузовиков, чтобы пойти работать в логистический сектор, курсы сварщиков - тоже востребованы, потому что таких рабочих мест много“.
„Кроме того, благодаря фонду справедливого перехода, когда человек из сланцевой отрасли находит себе работу в другом секторе, мы можем выплачивать пособие“, - добавила Теэлахк.
Сегодня Ида-вирусское бюро Кассы по безработице предлагает 671 рабочее место, а числится здесь около 8000 безработных. Самое большее количество вакансий в сфере производства и образования. „Поэтому если человек хочет работать, готов переобучаться, то он может найти себе работу“, - считает Теэлахк.
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