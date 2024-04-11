Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области — полностью разрушена в результате российского удара

По его словам, в результате попаданий в турбинном цехе произошел сильный пожар. На предприятии продолжаются работы по его локализации. «Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», — добавил Гота.

Ранее мэр города Украинка, расположенного недалеко от станции, Александр Туренко призвал местных жителей «плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения», а также зарядить все устройства и запастись водой. Позднее мэр отредактировал свой поств фейсбуке, убрав из него пункт про окна.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она генерирует около 57% всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе.

В ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам в пяти областях Украины: Харьковской, Киевской, Одесской, Запорожской и Львовской.

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