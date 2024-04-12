Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным в формате „один на один“. Обсуждали переговоры с Украиной и жаловались на соседей
В Москве состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Что обсуждали при закрытых дверях — неизвестно, но перед камерами оба говорили про переговоры по Украине. Не обошлось и без жалоб: Путин жаловался Лукашенко на Украину, Лукашенко жаловался Путину на соседей.
Лукашенко рассказал Путину, что на границах Беларуси со странами ЕС «тяжелая ситуация», пишет „Зеркало“.
«Меня удивляет вообще, больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, и латыши десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество мигрантов туда, они — забор построили — выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял — обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это создает напряжение», — пожаловался Лукашенко Путину, забыв упомянуть, что к границе мигранты попадают благодаря его потворству.
Вторая жалоба касалась закрытия пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. Напомним, что сейчас на границе с Литвой работают только два пункта пропуска, на границе с Польшей — тоже два (один — для грузового транспорта, другой — для пассажирского), на границе с Латвией — один.
«Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границе — бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу от них не закрывали. Вы знаете, что у нас безвизовые соседи, так они своих людей сюда не пускают в связи с тем, что мы можем их завербовать», — поделился Лукашенко наболевшим.
Третья жалоба была посвящена Литве.
«Особенно литовцы. Проводят учения, в мае планируют еще проводить. Стоим лоб в лоб на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел на пользу. В Литву, Польшу — батальоны. Мы, конечно, были вынуждены развернуть свои части и выставиться против. Не знаю, зачем им это. Мы не собираемся нигде воевать. Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали даже таких планов, что мы хотим кого-то захватить. Своих проблем хватает, еще не хватало кого-то…» — заявил Лукашенко.
Поток жалоб Александр Лукашенко завершил на оптимистичной ноте, заверив, что Беларусь преодолела санкционное экономическое давление. Он также поделился своими мечтами, что если Россия и Беларусь смогут «обеспечить огромный беларусско-российский рынок и еще дружественные страны», то, по его словам, «нам вот так хватит, и вам, и нам».
Лукашенко также поделился с Путиным своими думами и чувствами.
«Поэтому я говорил когда-то, времени много надо, и мы решим те проблемы, которые нам надо вместе с Россией решить. Хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами. Я думаю, чувствую, что недалек тот момент, когда и Украина одумается и поймет, где их счастье», — заверил он Путина.
12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
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