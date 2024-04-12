Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным в формате „один на один“. Обсуждали переговоры с Украиной и жаловались на соседей

Лукашенко рассказал Путину, что на границах Беларуси со странами ЕС «тяжелая ситуация», пишет „Зеркало“.

«Меня удивляет вообще, больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, и латыши десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество мигрантов туда, они — забор построили — выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял — обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это создает напряжение», — пожаловался Лукашенко Путину, забыв упомянуть, что к границе мигранты попадают благодаря его потворству.

Вторая жалоба касалась закрытия пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. Напомним, что сейчас на границе с Литвой работают только два пункта пропуска, на границе с Польшей — тоже два (один — для грузового транспорта, другой — для пассажирского), на границе с Латвией — один.

«Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границе — бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу от них не закрывали. Вы знаете, что у нас безвизовые соседи, так они своих людей сюда не пускают в связи с тем, что мы можем их завербовать», — поделился Лукашенко наболевшим.

Третья жалоба была посвящена Литве.