ФОТО | На саммит в Литву прилетел президент Украины

Его самолет приземлился в Вильнюсе около 11 часов.

Зеленский прибыл на форум „Инициативы трех морей“, где с главами других стран обсудит ситуацию на фронте, потребности в военной и финансовой поддержке.

На встрече речь также пойдет о процессах европейской интеграции Украины и перспективах членства в НАТО.

После начала полномасштабной войны в Украине Зеленский посещает Литву уже в третий раз. Последний раз он посещал Вильнюс в январе этого года.

В четверг в Вильнюсе проходит саммит „Инициативы трех морей“, в котором примут участие лидеры тринадцати государств-членов ЕС, расположенных в Балтийском, Черном и Адриатическом морях.

На встречу также приглашены ассоциированные страны Украина и Молдова.

„Инициатива трёх морей“ (ИТМ), также известная как „Балто-Адриато-Черноморская инициатива“ (БАЧИ) или „Триморье“, представляет собой объединение тринадцати государств Европейского союза и двух стран-партнёров: Украины (с 2022) и Молдовы (с 2023), расположенных в Центральной и Восточной Европе.

Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены. Первая встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 году в Дубровнике.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.