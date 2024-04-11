МНЕНИЕ | Российские управляемые авиабомбы - как Украина может решить эту проблему?

Только за март 2024 года ВКС России применили рекордное количество управляемых авиационных бомб – более 2300, нарушая все международные нормы и правила, защищающие гражданское население во время военных действий. Управляемые авиационные бомбы (УАБ) – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Они считаются высокоточным оружием благодаря использованию модуля управления и коррекции – фактически это накладные крылышки для бомбы, увеличивающие дальность, а GPS-навигация отвечает за точность. У россия н довольно широкая номенклатура КАБ: относительно свежие, но редкие УПАБ-1500 весом 1500 килограммов. В ограниченном количестве у россиян есть УПАБ-500В весом 500 килограммов, 540-килограммовая планирующая бомба "Дрель" и "Гром-Э2", являющаяся вариантом "Гром-Э1" без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью.

Также у России есть запас так называемых корректированных авиационных бомб – УАБ-500Кр или УАБ-1500. Кроме того, у россиян есть ФАБ-3000. Это бомбы, вес которых превышает 3000 килограммов, а вес боевой части составляет примерно 1400 килограммов. ФАБ-3000 СССР использовал в Афганистане, а Россия использовала при бомбардировке Мариуполя. В частности, эти страшные бомбы сбрасывали на защитников "Азовстали". Дальность сброса планирующих авиационных бомб зависит от параметров полёта носителя, то есть самолёта – его скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолёт, тем дальше такие бомбы будут лететь. Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Для «Гром-Э2» декларируется дальность 120 км при высоте сброса 12 км, для гибрида УМПБ Д-30 СН заявлена дальность до 70 км. Все заявленные россиянами цифры вызывают резонные сомнения. В реальности ВСУ видят максимальную дальность в районе 40 – 50 километров и не видят точности – они падают, где вздумается. В то же время, даже дальность сброса на 50 километров означает, что под угрозой такого удара оказались приграничные и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье. А эффективным средством борьбы с ними может быть только уничтожение самого носителя.