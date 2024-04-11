МНЕНИЕ | Граждане РФ без права голоса: решения нет, раскол в обществе уже есть

Каллас предлагает доказывать лояльность?

Интересно прозвучала высказанная на этом же инфочасе Каллас идея предоставить тем российским гражданам, которые хотят, но не могут отказаться от гражданства РФ, возможность заявить о лояльности по отношению к эстонскому государству, задекларировав намерение отказаться от российского паспорта. Только вот непонятно, каким образом это будет осуществлено на практике, да и в принципе возникает ряд вопросов: все ли граждане РФ должны будут бежать подтверждать лояльность государству? что будет с теми, кто этого не сделает? а главное - поможет ли это сохранить избирательное право? – как раз-таки об этом министр умолчала.

Скорее всего, до лишения постоянных жителей права голоса (по крайней мере до следующих выборов в 2025 году), дело не дойдет. Однако публичных заявлений реформистов и поддерживающих их в этом вопросе уже вполне достаточно для создания соответствующего фона. Масла в огонь активно подливает и пресса - один из ведущих порталов в конце прошлого месяца опубликовал новость с громким заголовком о том, что „три четверти людей поддерживают“ лишение российских граждан избирательного права – то есть, результаты опроса, проведенного среди 1000 (подчеркну, граждан) Эстонии, были представлены как мнение 75 процентов населения. Понятно, что разговоры о некой угрозе государственной безопасности, исходящей от людей, многие из которых родились и прожили в Эстонии всю свою жизнь, и большая часть которых – пенсионеры, имеют мало общего с реальностью. Весь этот цирк затеян с целью отвлечь внимание населения от ситуации в экономике и провальной политики правительства реформистов, а также лишить часть избирателей центристов права голоса. Однако если угрозы, которые, по словам Каллас, исходят от части жителей, носят гипотетический характер, то риск повысить градус напряженности и еще больше увеличить раскол в обществе, в очередной раз указав десяткам тысяч людей их место, - абсолютно реальный.