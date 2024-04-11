МНЕНИЕ | Граждане РФ без права голоса: решения нет, раскол в обществе уже есть(14)
Экономика Эстонии падает третий год подряд, мы занимаем лидирующие позиции в еврозоне по показателям инфляции, население стремительно беднеет, а стоящая во главе правительства Партия реформ, продолжает усердно загонять экономику в еще больший тупик и ломать голову над тем, как лишить более 70 тысяч постоянных жителей Эстонии права голоса на местных выборах.
К большому сожалению, самонадеянность реформистов не позволяет им принимать решения, исходя из мнений экспертов и заинтересованных групп, а также результатов анализов влияния, они привыкли руководствоваться исключительно своими политическими интересами – причем это касается всех жизненно важных сфер, будь то экономика, образование или здравоохранение. Так, предостережения ряда экономистов о том, что повышение налогов в кризис только разгонит инфляцию, остались неуслышанными Партией реформ. К чему мы в результате пришли, думаю, долго объяснять не надо. Удастся ли эксперимент, почему-то называемый реформой образования, будет видно через несколько лет, однако уже сейчас понятно, что ничего хорошего от него ожидать не стоит. В случае с вопросом избирательного права граждан РФ, постоянно проживающих в Эстонии, ситуация схожая - ни доводы канцлера права о том, что лишение избирательного права постоянных жителей противоречит конституции, ни предостережение авторитетных социологов о возможных негативных социальных последствиях такого шага не способны убедить реформистов, (здесь справедливости ради надо вспомнить и про партию Isamaa, у которой лишение российских граждан возможности голосовать является идеей фикс).
Им аргументы нипочем!
До недавнего времени реформисты пытались объяснять свое желание отобрать право голоса у российских граждан тем, что они якобы представляют собой некую опасность, поскольку их лояльность Эстонской Республике вызывает большие сомнения. Однако результаты опубликованного в начале прошлого месяца мониторинга интеграции подтвердили, что гражданство и лояльность по отношению к государству никак не связаны между собой. Более того, 65% проживающих здесь российских граждан ощущают себя частью эстонского общества и отмечают свою эмоциональную связь с Эстонией, для сравнения – среди русскоязычных граждан Эстонии соответствующий показатель равен 64%, то есть, разницы практически нет.
Тем не менее, на мой вопрос Кае Каллас на парламентском инфочасе, как она впредь будет аргументировать необходимость лишить избирательного права 70 тысяч постоянных жителей, последовал весьма путаный ответ, из которого можно было лишь сделать выводы, что отступаться от своего намерения реформисты не намерены, поскольку, те же самые люди, которые, по словам Каллас, могут поддерживать Путина, способны оказывать влияние также и на результаты выборов президента Эстонии через местные самоуправления. Лихо закрутила премьер-министр с формулировками, но направление мысли вполне понятно и ожидаемо.
Каллас предлагает доказывать лояльность?
Интересно прозвучала высказанная на этом же инфочасе Каллас идея предоставить тем российским гражданам, которые хотят, но не могут отказаться от гражданства РФ, возможность заявить о лояльности по отношению к эстонскому государству, задекларировав намерение отказаться от российского паспорта. Только вот непонятно, каким образом это будет осуществлено на практике, да и в принципе возникает ряд вопросов: все ли граждане РФ должны будут бежать подтверждать лояльность государству? что будет с теми, кто этого не сделает? а главное - поможет ли это сохранить избирательное право? – как раз-таки об этом министр умолчала.
Скорее всего, до лишения постоянных жителей права голоса (по крайней мере до следующих выборов в 2025 году), дело не дойдет. Однако публичных заявлений реформистов и поддерживающих их в этом вопросе уже вполне достаточно для создания соответствующего фона. Масла в огонь активно подливает и пресса - один из ведущих порталов в конце прошлого месяца опубликовал новость с громким заголовком о том, что „три четверти людей поддерживают“ лишение российских граждан избирательного права – то есть, результаты опроса, проведенного среди 1000 (подчеркну, граждан) Эстонии, были представлены как мнение 75 процентов населения. Понятно, что разговоры о некой угрозе государственной безопасности, исходящей от людей, многие из которых родились и прожили в Эстонии всю свою жизнь, и большая часть которых – пенсионеры, имеют мало общего с реальностью. Весь этот цирк затеян с целью отвлечь внимание населения от ситуации в экономике и провальной политики правительства реформистов, а также лишить часть избирателей центристов права голоса. Однако если угрозы, которые, по словам Каллас, исходят от части жителей, носят гипотетический характер, то риск повысить градус напряженности и еще больше увеличить раскол в обществе, в очередной раз указав десяткам тысяч людей их место, - абсолютно реальный.
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