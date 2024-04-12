Каждую весну выбоины досаждают тысячам водителей

„Компенсировать ущерб, причиненный выбоиной, проще, если у автомобиля есть страховка. Однако здесь следует отметить, что транспортные средства, как правило, имеют два вида страхования – дорожное страхование и каско. В случае выбоин водителю на помощь приходит каско, обычная дорожная страховка здесь не поможет. Дорожная страховка возмещает ущерб, причиненный водителем третьим лицам, но в случае с выбоинами причиной ущерба является сама выбоина, а не третье лицо“, - прокомментировал Урмас Кивирюйт.

„Страховые компании рассматривают около тысячи случаев в год, когда автомобиль был поврежден в результате наезда на выбоину, но учитывая, что в Эстонии каско есть скорее у меньшинства автомобилей, участвующих в дорожном движении, это только верхушка айсберга“, - добавил он.

За ущерб, причиненный выбоиной, несет ответственность владелец дороги, который обязан обеспечивать безопасность дороги для движения. В случае требования компенсации решающее значение имеет незамедлительное фиксирование ситуации. Чем лучше ситуация задокументирована, тем легче впоследствии востребовать возмещения ущерба от владельца дороги. Если водитель обнаружил ущерб, нанесенный выбоиной, только вернувшись домой, возможно, поезд уже ушел, особенно если у автомобиля нет каско.

„В случае с автомобилями с действующей каско ситуация не столь безнадежна, и причиненный ущерб можно востребовать и позже. Однако если каско нет и событие останется незафиксированным, владелец дороги уже не так легко захочет возмещать этот ущерб“, - предупредил Кивирюйт.

„Если вы въехали в выбоину и есть хоть малейшее сомнение, что с автомобилем что-то случилось, необходимо немедленно остановиться и зафиксировать ситуацию. Идеально, если водитель сможет вызвать полицию, но поскольку в легких случаях это не реалистично, я рекомендую самим фотографировать и снимать видео на месте происшествия и, по возможности, привлекать к процессу свидетелей“, - посоветовал Кивирюйт.