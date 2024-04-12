Каждую весну выбоины досаждают тысячам водителей
Помимо пыльных дорог, каждую весну из-под растаявшего снега в большом количестве появляются выбоины, которые могут стать кошмаром для некоторых водителей. Ежегодно в страховые компании доходит около тысячи страховых случаев, связанных с выбоинами, но, по словам директора по страхованию Salva Урмаса Кивирюйта, это только верхушка айсберга.
„Компенсировать ущерб, причиненный выбоиной, проще, если у автомобиля есть страховка. Однако здесь следует отметить, что транспортные средства, как правило, имеют два вида страхования – дорожное страхование и каско. В случае выбоин водителю на помощь приходит каско, обычная дорожная страховка здесь не поможет. Дорожная страховка возмещает ущерб, причиненный водителем третьим лицам, но в случае с выбоинами причиной ущерба является сама выбоина, а не третье лицо“, - прокомментировал Урмас Кивирюйт.
„Страховые компании рассматривают около тысячи случаев в год, когда автомобиль был поврежден в результате наезда на выбоину, но учитывая, что в Эстонии каско есть скорее у меньшинства автомобилей, участвующих в дорожном движении, это только верхушка айсберга“, - добавил он.
За ущерб, причиненный выбоиной, несет ответственность владелец дороги, который обязан обеспечивать безопасность дороги для движения. В случае требования компенсации решающее значение имеет незамедлительное фиксирование ситуации. Чем лучше ситуация задокументирована, тем легче впоследствии востребовать возмещения ущерба от владельца дороги. Если водитель обнаружил ущерб, нанесенный выбоиной, только вернувшись домой, возможно, поезд уже ушел, особенно если у автомобиля нет каско.
„В случае с автомобилями с действующей каско ситуация не столь безнадежна, и причиненный ущерб можно востребовать и позже. Однако если каско нет и событие останется незафиксированным, владелец дороги уже не так легко захочет возмещать этот ущерб“, - предупредил Кивирюйт.
„Если вы въехали в выбоину и есть хоть малейшее сомнение, что с автомобилем что-то случилось, необходимо немедленно остановиться и зафиксировать ситуацию. Идеально, если водитель сможет вызвать полицию, но поскольку в легких случаях это не реалистично, я рекомендую самим фотографировать и снимать видео на месте происшествия и, по возможности, привлекать к процессу свидетелей“, - посоветовал Кивирюйт.
„Как правило, с технически исправным автомобилем при наезде на выбоину ничего не случается, но некоторые выбоины все же весьма опасны, и даже машина в хорошем состоянии может получить повреждения. Ущерб от выбоины начинается от нескольких сотен евро, но
может достигать и 7000 евро. Самое страшное может случиться, когда машина при наезде на выбоину ударяется днищем о землю: такой сильный удар может выбить подушки безопасности, сломать детали передней оси и колесные диски. К сожалению, в нашей практике есть такие примеры, - привел примеры Кивирюйт. - К счастью, люди с каждым годом становятся все более осведомленными и все лучше умеют задокументировать ущерб, причиненный выбоинами. Желаю всем безопасного вождения!“
Памятка: что делать, если вы попали в выбоину?
Вызовите на место происшествия полицию, которая зафиксирует инцидент и место происшествия. Для подтверждения требований к состоянию дороги полицейским необходимо сфотографировать место происшествия, измерить глубину, длину и ширину выбоины.
Если полиция не может приехать на место происшествия, ранее описанные действия необходимо выполнить самостоятельно, в присутствии свидетелей: сфотографировать или зафиксировать место происшествия, выбоину, ее глубину и видимые повреждения транспортного средства, взять показания свидетелей и их контактную информацию.
Определите сумму ущерба, получив оценку стоимости ремонта автомобиля в авторемонтной мастерской.
Подайте иск о возмещении ущерба владельцу дороги с доказательствами. Если у вас есть каско, сообщите об ущербе, нанесенном выбоиной, своему страховщику, который при необходимости сам предъявит претензию владельцу дороги.
Если владелец дороги отказывается возмещать ущерб, компенсацию можно потребовать и через суд.
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