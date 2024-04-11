Бывший канцлер Германии проиграл суд против Bild из-за интервью Навального

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер(Gerhard Schröder) проиграл судебный процесс против немецкой газеты Bild, вызванный ее опубликованием в 2020 году интервью с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. О решении земельного суда в Гамбурге стало известно в среду, 10 апреля, вскоре после того, как Шрёдер отметил свое 80-летие.

"Таким образом ясно: фразы, которые главный соперник Путина Алексей Навальный сказал в интервью о друге Путина Шредере, Bild имел право публиковать", - комментирует газета исход этой многолетней тяжбы.

Интервью Навального

Герхард Шрёдер подал судебный иск против таблоида Bild в 2020 году, после того как в большом интервью, опубликованном в газете 7 октября того же года Алексей Навальный, который тогда проходил в Берлине курс реабилитации после отравления "Новичком", резко раскритиковал экс-канцлера Германии.

"Шрёдер был канцлером самой могущественной страны Европы. А теперь он - мальчик на побегушках у Путина, который защищает убийцу", - сказал Навальный. Он также заявил, что, по его личному мнению, основанному на многолетнем изучении "Роснефти" и "Газпрома", Шрёдер может получать в РФ тайные платежи. "У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, господин Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шрёдер получает тайные платежи", - подчеркнул оппозиционер.

Герхард Шрёдер в свою очередь назвал пассаж о тайных платежах заведомо ошибочным и сообщил, что в этой ситуации вынужден обратиться к помощи адвокатов, так как газета Bild обнародовала эти обвинения, не запросив у него комментария. В иске он потребовал в судебном порядке запретить распространение утверждений Навального. Сейчас, проиграв тяжбу, Шрёдер не стал подавать апелляцию, а потому будет вынужден компенсировать все судебные издержки.

Бывший канцлер ФРГ как лоббист интересов Кремля