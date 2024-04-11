Байден: в случае нападения Ирана наша поддержка Израиля будет железной

Как они считают, Тегеран может ответить на удар первого апреля по зданию иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

„Они угрожают нанести серьезный удар по Израилю. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной. Позвольте мне сказать это еще раз: железной. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля“, — заявил президент Соединенных Штатов.

В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу все более агрессивной риторики, используемой официальными лицами в Тегеране, которые поклялись отомстить за предполагаемый израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных военных Корпуса стражей иранской революции.

Среди убитых — бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении „Кудс“, отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом. Погиб и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран и Сирия обвинили тогда в нападении Израиль, который воздержался от комментариев.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду в речи, посвященной окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, что Израиль „должен быть наказан и он будет наказан“ за обстрел иранского консульства.

„Режим зла допустил ошибку в этом отношении, он должен быть наказан и будет наказан. Консульства и посольства в любой стране являются территорией страны, которой они принадлежат. Когда они напали на наше консульство, это значит, что они напали на нашу территорию. Это всеобщий закон“, — заявил Хаменеи.

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