Клаван: первое, о чем мы договорились на собрании, - не давить на Васильева, чтобы он занял какую-то позицию

Рагнар Клаван, новый член правления ЭФС, рассказал программе „Ringvaade“ о том, что произошло на заседании правления.

„Первое, о чем мы договорились на собрании руководства, - это то, что мы выслушаем Васильева и не будем давить на него, чтобы он занял какую-то позицию. Он высказал свое мнение, и на основе этого мы приняли решение“, - сказал Клаван, который провел за сборную Эстонии 130 матчей и много лет до Васильева носил капитанскую повязку.

Клаван добавил, что окончательное решение об отказе от капитанской повязки было принято самим Васильевым, который согласился проинформировать общественность через пресс-релиз ЭФС. Однако он может продолжать выступать за национальную сборную. „Учитывая наш личный разговор, а также разговор на собрании правления, где он дважды подчеркнул, что готов сражаться за Эстонскую Республику, я считаю его эстонцем, а если он эстонец, то может быть игроком сборной. С другой стороны, как правление футбольного союза, мы не можем устанавливать какие-либо ограничения в отношении того, кто эти эстонцы, которые могут играть в сборной Эстонии. Тогда мы уже будем двигаться с таким настроем по отношению к стране, которая, по нашему мнению, так не поступит“, - сказал Клаван.

***

На прошлой неделе Васильев появился в футбольном подкасте „Третий тайм“, где отказался отвечать на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне.

„Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир,“ - сказал Васильев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.