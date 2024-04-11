Выживет ли Украина без помощи США? Четыре главных вопроса о зависших в Конгрессе $60 млрд

Вот что Русская служба Би-би-си может ответить на сегодняшний день на четыре главных вопроса об американской помощи Украине.

1. Насколько критичен вклад США в помощь Запада Украине?

За два года войны Запад пообещал Украине около 250 млрд евро и выделил уже почти три четверти этих денег, подсчитали эксперты исследовательского центра Kiel Institute.

Главный спонсор украинского сопротивления российской агрессии — Европа, против которой Путин развязал крупнейшую войну со времен Второй мировой.

США играли решающую роль в поставках оружия до начала 2024 года, когда иссякли прошлогодние ассигнования. Сейчас у Америки с Европой в военной помощи примерно паритет, а в финансовой Европа далеко впереди.

«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — пишут аналитики Kiel Institute.

Это вряд ли, особенно если рассматривать не абсолютные цифры помощи, а относительные. Они показывают, что Европа напряглась намного серьезнее США, а следовательно, и запас прочности у нее ниже.

Вот сколько отдали на поддержку Украины граничащие с Россией страны, которые пострадают первыми в случае наземного российского вторжения:

Эстония — более 4% ВВП

Литва — 2%

Норвегия и Латвия — по 1,7%

США и Великобритания выступили в десятки раз скромнее.

Их помощь не превысила 0,32% и 0,55% их ВВП соответственно, подсчитали эксперты Kiel Institute. И большую часть этих денег власти ненавистных Кремлю англо-саксонских держав отправили не в Киев, а на счета своих же производителей вооружений, чем поддержали свою же экономику.

2. Почему Конгресс отказывается выделять деньги?