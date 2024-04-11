По Харькову нанесен ракетный удар, в Киеве работает ПВО

По Харькову утром в четверг, 11 апреля, Россия нанесла ракетный удар. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, "оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на данный момент - пострадавших нет“.

В сообщении также говорится, что зафиксированы перебои с энергоснабжением. В свою очередь глава городской администрации Харькова сообщил в Telegram, что в ближайшие часы в городе не будет работать метро.

В Киеве работают системы ПВО

В Киевской области противовоздушная оборона пытается остановить налет вражеских беспилотников. „Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников“, - говорится в заявлении Киевской областной военной администрации в Telegram. Также сообщается о работе ПВО во Львове.

ВСУ предупредили о пусках российских „Кинжалов“

Ранним утром Воздушные силы ВСУ также сообщили, что в воздух были подняты четыре российских самолета МиГ-31К, после чего сообщалось о неоднократных пусках ракет „Кинжал“ в сторону гордов Ровно, Киева, Львова и города Стрый в Львовской области и других областей. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Как пишет „УНИАН“, о вхождении в украинское воздушное пространство ракет с Ту-95МС пока не сообщалось.

Кроме того, по уточненным данным ВСУ, в воздух были подняты девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также сообщалось о множественных группах российских беспилотников, направляющихся от Херсонской области и акватории Черного моря в северном направлении, курсом на Криворожский район Днепропетровской области, на Харьковскую область, на Одесскую область и в другие области Украины.

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