ФОТО и ВИДЕО | Определились все участники полуфинальных матчей Кубка Эстонии по футболу

Городская команда „Пайде“ на своем поле обыграла „Курессааре“ со счетом 2:0. Почти весь матч гостям пришлось играть в меньшинстве, так как Карл Рудольф Ыйгус получил красную карточку на 11-й минуте.

Во втором тайме футболисты „Пайде“ продолжали контролировать ход встречи, а на 59-й минуте Кристофер Пихт вывел хозяев вперед. На 75-й минуте Роби Саарма реализовал пенальти и поставил победную точку.

„Нымме Калью“ на „Спортланд Арене“ обыграл столичный „Калев“ со счетом 2:1. Промис Давид вывел „Калью“ вперед на 45-й минуте, а на 66-й минуте он оформил дубль. Кенлу Лааснер смог отквитать один мяч на 68-й минуте, но на большее „Калева“ не хватило.

„Виймси“ также вошел в полуфинал, обыграв Ляэнемаа со счетом 3:0. Голы забили Грегор Лехтметс, Иоганн Кыре и Невил Кримм.

Первой командой, вышедшей в полуфинал, стала таллиннская „Левадия“, которая во вторник обыграла таллиннскую „Флору“ со счетом 2:1.

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