Четвертьфинал ЛЧ: „Барселона“ в голевой перестрелке обыграла ПСЖ, а „Атлетико“ победил „Боруссию“
В среду состоялись четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. „ПСЖ“ уступил „Барселоне“ (2:3), а „Атлетико“ дома обыграл дортмундскую „Боруссию“ (2:1).
ПСЖ – „Барселона“ 2:3
Голы: 0:1 – 37 Рафинья, 1:1 – 48 Дембеле, 2:1 – 50 Витинья, 2:2 – 62 Рафинья, 2:3 – 77 Кристенсен
„Барселона“ повела в счете на 37-й минуте, когда во время навеса Ламина Ямала ошибся вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, и мяч попал к Рафинье, который отправил мяч практически в пустые ворота.
Второй тайм начался с активных действий хозяев, и к 51-й минуте ПСЖ выигрывал со счетом 2:1. Сначала Усман Дембеле сравнял счет, а спустя всего три минуты Витинья вывел парижан вперед.
Однако в последние полчаса „Барселона“ совершила камбэк и вырвала победу. На 61-й минуте Рафинья после отличной передачи вышедшего на замену Педри сравнял счет. На 78-й минуте вышедший на замену Андреас Кристенсен поставил победную точку.
„Атлетико“ Мадрид – „Боруссия“ Дортмунд 2:1
Голы: 1:0 – 4 Де Поль, 2:0 – 32 Лино, 2:1 – 81 Аллер
Во второй игре в Мадриде „Атлетико“ на 32-й минуте выигрывал со счетом 2:0. На 5-й минуте игроки „Боруссии“ неудачно разыграли мяч от своих ворот и Родриго Де Пауль отправил мяч в ворота. Спустя 30 минут Самуэл Лино удвоил преимущество гостей.
Во втором тайме „Боруссии“ удалось сократить отставание в счете благодаря голу Себастьена Аллера на 81-й минуте, но „Атлетико“ все равно может выйти на ответный матч с небольшим преимуществом.
Ответные матчи пройдёт в следующий вторник, 16 апреля.
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