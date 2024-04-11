Четвертьфинал ЛЧ: „Барселона“ в голевой перестрелке обыграла ПСЖ, а „Атлетико“ победил „Боруссию“

ПСЖ – „Барселона“ 2:3

Голы: 0:1 – 37 Рафинья, 1:1 – 48 Дембеле, 2:1 – 50 Витинья, 2:2 – 62 Рафинья, 2:3 – 77 Кристенсен

„Барселона“ повела в счете на 37-й минуте, когда во время навеса Ламина Ямала ошибся вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, и мяч попал к Рафинье, который отправил мяч практически в пустые ворота.

Второй тайм начался с активных действий хозяев, и к 51-й минуте ПСЖ выигрывал со счетом 2:1. Сначала Усман Дембеле сравнял счет, а спустя всего три минуты Витинья вывел парижан вперед.

Однако в последние полчаса „Барселона“ совершила камбэк и вырвала победу. На 61-й минуте Рафинья после отличной передачи вышедшего на замену Педри сравнял счет. На 78-й минуте вышедший на замену Андреас Кристенсен поставил победную точку.

„Атлетико“ Мадрид – „Боруссия“ Дортмунд 2:1

Голы: 1:0 – 4 Де Поль, 2:0 – 32 Лино, 2:1 – 81 Аллер

Во второй игре в Мадриде „Атлетико“ на 32-й минуте выигрывал со счетом 2:0. На 5-й минуте игроки „Боруссии“ неудачно разыграли мяч от своих ворот и Родриго Де Пауль отправил мяч в ворота. Спустя 30 минут Самуэл Лино удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме „Боруссии“ удалось сократить отставание в счете благодаря голу Себастьена Аллера на 81-й минуте, но „Атлетико“ все равно может выйти на ответный матч с небольшим преимуществом.

Ответные матчи пройдёт в следующий вторник, 16 апреля.

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