Правдива ли история о цветах, которые Татьяна Яковлева получала после смерти Маяковского?

Как раз к этому периоду и относится история с цветами. «Он уехал в Москву на несколько месяцев, и всё это время я получала по воскресеньям цветы — он оставил деньги в оранжерее и пометил записки. Он знал, что я не люблю срезанные цветы, и это были корзины или кусты хризантем», — рассказывала Яковлева в 1979 году литературоведу и биографу Маяковского Василию Катаняну. Пишет об этом и дочь Яковлевой: «Перед отъездом Маяковский заплатил цветочнику, чтобы Татьяне до его возвращения каждое воскресенье посылали по дюжине роз — к каждому букету прилагалась его визитная карточка с запиской».

История любви Маяковского и Яковлевой — известный эпизод биографии поэта. В октябре 1928 года он приехал в Париж и пробыл там два месяца. Во французской столице он встретил Татьяну Яковлеву, в юности эмигрировавшую из Советской России, и влюбился в неё. Как писала позже дочь Яковлевой, Франсин дю Плесси Грей, «через две недели Маяковский предложил ей руку и сердце, но Татьяна отвечала уклончиво». Своей парижской возлюбленной поэт посвятил два стихотворения: « Письмо Татьяне Яковлевой » и « Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви ». В декабре 1928 года Маяковский вернулся в Москву.

Чаще всего романтическая история излагается так: в 1928 году Владимир Маяковский во время поездки в Париж влюбился в эмигрантку Татьяну Яковлеву. Затем поэт был вынужден вернуться в СССР, а весь свой гонорар за парижские выступления он положил в банк на счёт известной парижской цветочной фирмы с единственным условием: несколько раз в неделю Яковлевой должны приносить букет самых красивых и необычных цветов. Это продолжалось много лет после самоубийства Маяковского в 1930 году. Утверждается, что Яковлева получала букеты и в 1940-х, когда Париж был уже оккупирован немцами, и что в течение нескольких лет она торговала этими цветами на бульваре, чтобы спастись от голодной смерти. Эту историю можно найти в соцсетях — например, в Facebook , « ВКонтакте » и LiveJournal . Также об этом писали сайт « Сплетник » и журнал « Грация ».

Весной 1929 года Маяковский вновь приехал в Париж. Он звал Яковлеву с собой в СССР, но та ответила отказом. «Он хотел, чтобы я моментально с ним уехала. Но не могла же я сказать родным, которые недавно приложили столько усилий, чтобы меня вывезти из Пензы, — "хоп! я возвращаюсь обратно". Я его любила, он это знал, у нас был роман, но роман — это одно, а возвращение в Россию — совсем другое. <…> Я хотела подождать, обдумать и, когда он вернется в октябре 1929 года, решить. Но вот тут-то он и не приехал. <…> Поняв, что он не приедет, я почувствовала себя свободной», — вспоминала Яковлева. Осенью 1929 года Маяковскому не дали визу, и Татьяна стала устраивать свою личную жизнь. В декабре 1929 года она вышла замуж за дипломата Бертрана дю Плесси.

Ни возлюбленная поэта, ни её дочь никогда не писали о том, что цветы якобы приходили ещё многие годы после гибели Маяковского, тем более что это не сочетается с фактами из биографии Яковлевой. Она не всегда жила в Париже: например, её дочь Франсин родилась в 1930 году в Варшаве, где дю Плесси находился с дипломатической миссией. Ещё больше вопросов к той части истории, в которой повествуется о 1940-х годах. Летом 1940 года Франция была оккупирована нацистской Германией, 14 июня немецкие войска вошли в Париж. Не позднее 1941 года Яковлева вместе с дочерью и своим будущим вторым мужем Александром Либерманом уехала в США через Лиссабон. Поэтому она никак не могла провести несколько лет в оккупированном Париже.

Часто в статьях, посвящённых эпизоду с цветами, ссылаются на свидетельство поэта Аркадия Рывлина, который в 1970-х годах якобы своими глазами видел, как в парижскую квартиру Яковлевой принесли цветы с запиской «От Маяковского». У Рывлина и правда есть поэма «Цветы от Маяковского», в которой он лирически переосмысливает историю любви советского поэта и парижской эмигрантки. Есть в тексте и строчки про 1940-е годы:

Жизнь ломается.

Ветер крут.

А букеты его идут,

А букеты его идут,