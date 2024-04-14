Килограмм говядины за 49 евро: сравните цены в Рейкьявике с таллиннскими!

По данным Statistics Iceland, средний регулярный ежемесячный заработок работающих на полную ставку в 2022 году составил 745 тысяч исландских крон (около 4957 евро) до вычета налогов. Медианная зарплата для этой категории составляет 669 тысяч исландских крон (4451 евро).

Данные Евростата и вовсе говорят о том, что Исландия занимает вторую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем оплаты труда - среднегодовая чистая зарплата в Исландии по их подсчетам составила 81 942 евро.

В Эстонии же, по данным Департамента статистики, в последнем квартале 2023 года средняя зарплата составила 1904 евро, а медианная - 1578 евро.

Давайте посмотрим, отличаются ли цены в местных магазинах от эстонских.

Банка Coca-Сola, 330 мл - 112 крон (0,75 евро)

Бутылка Pepsi, 500 мл - 186 крон (1,24 евро)