Эстонский Экспресс
13.05.2024, 12:36

„Прядочку волос оставили на память“. Как родители прощались навсегда с больной раком двухлетней дочкой

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У Марлеэн диагностировали рак, когда ей был один годик, и в течение почти двух лет она мужественно переносила химиотерапию и операции, но однажды болезнь перестала поддаваться лечению. Родителям девочки пришлось готовиться к последнему прощанию. Материал Eesti Ekspress.

Двухлетняя Марлеэн постепенно перестает ходить. Есть. Сидеть. Каждое движение причиняет боль ее хрупкому телу.

В январе этого года врачи сообщили родителям Марлеэн, что болезнь их дочери больше не поддается лечению. Что им нужно готовиться к тому моменту, когда их девочка навсегда избавится от боли и они снова останутся одни, как это было до ее рождения.

Совершенно здоровый ребенок

Работавшая специалистом по обслуживанию клиентов на пароме 32-летняя Пирет в ожидании первенца немедленно уходит с работы, опасаясь, что труд на судне может как-то навредить еще не родившемуся ребенку.

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