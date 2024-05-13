13.05.2024, 12:36
„Прядочку волос оставили на память“. Как родители прощались навсегда с больной раком двухлетней дочкой(8)
У Марлеэн диагностировали рак, когда ей был один годик, и в течение почти двух лет она мужественно переносила химиотерапию и операции, но однажды болезнь перестала поддаваться лечению. Родителям девочки пришлось готовиться к последнему прощанию. Материал Eesti Ekspress.
Двухлетняя Марлеэн постепенно перестает ходить. Есть. Сидеть. Каждое движение причиняет боль ее хрупкому телу.
В январе этого года врачи сообщили родителям Марлеэн, что болезнь их дочери больше не поддается лечению. Что им нужно готовиться к тому моменту, когда их девочка навсегда избавится от боли и они снова останутся одни, как это было до ее рождения.