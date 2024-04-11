Встречи „Реала“ с „Манчестер Сити“ - лучшее, что могло случиться в ЛЧ
Блогер RusDelfi „Нелетучий голландец“ о встречах „Реала“ и „Манчестер Сити“.
Матчи „Реала“ с „Манчестер Сити“ - это, пожалуй, лучшее, что могло случиться в Лиге чемпионов. Не потому, что это два последних обладателя трофея, хотя это тоже круто и важно, но потому, что это представители двух абсолютно разных укладов жизни, подходов к игре, начал на столь многих уровнях.
Укладов жизни
Потому что старая аристократия европейского футбола и нувориши, которых струёй нефтяного фонтана подняло в элиту. Те, кто по подсчётам их лиги имеют право тратить 727 миллионов евро в год, потому что их финансовое состояние идеально, ведь клуб отказался от политики „Скупим всех, кого только можно“ - и те, над кем висит дело о финансовых злоупотреблениях на 115 эпизодов, дело, которое грозит если не вылетом на дивизион ниже, то ретроспективным пересчётом очков и потерей пары титулов (кажется, в этом будет лучший шанс „МЮ“ на хоть какие-то чемпионства после ухода сэра Алекса).
И при этом - в плане того, что происходит на поле, команды словно меняются ролями в сравнении с работой клубов.
Подходов к игре
Тренер-интуит (не путать с иннуитом) Анчелотти, чьим главным козырем уже больше 20 лет является умение работать со звёздами психологически, подстраивая под них систему (вот серьёзно, может ли хоть кто-то сказать, что это за зверь такой „футбол Анчелотти“?) - и тренер-системщик Гвардиола, который как раз не приемлет выебонов от тех, кто ставит своё эго выше (Это’О, Ибра, Туре, Гомес, Кансело, Насри и выкинь, там длинный список).
Главная звезда, играющая на инстинктах и питающаяся хейтом трибун Винисиус (да, именно он, а не Джуд) - и главная звезда-самый умный игрок современности де Брюйне (да, именно он, а не Эрлинг).
Начал
„Реал“ - это дионисийское, тёмное, нефильтрованное, не всегда осознающее само себя, способное удивлять своих болельщиков даже больше, чем чужих, прорывами весёлого инферно.“Сити“ - аполлоническое, рацио, которое познаёт мир, поверяя гармонию алгеброй и используя все возможности для того, чтобы лишить соперников сознания.
Гвардиола лепит игроков, примеряя им то одну, то другую маску, и находя возможности выточить нужную ему деталь, а что не вытачивается - всегда можно выбросить в какой-нибудь „Вест Хэм“, хозяева ещё купят то, что нужно.
Анчелотти в такое тоже умеет - кто мог бы провидеть в типичной „десятке“ Пирло будущего опорника, да и Камавинга-левый защитник - не самое шаблонное использование игрока. Но для него это скорее исключения, он честно признавался ещё с десяток лет назад, что нет игроков, с которыми он бы не мог работать, как не было и игроков, которые не смогли бы работать с ним. Правда, это было до работы в „Эвертоне“, возможно, после этого он изменил своё мнение.
Гвардиола, возможно, сошёл бы с ума, проработав в том „Эвертоне“ хотя бы пару месяцев. Не потому что белоручка - в конце концов, он начинал со второй командой „Барсы“ в Терсере - а потому что его убила бы несистемность „Эвертона“ как клуба. Он и из „Барсы“-то ушёл, когда почувствовал, что хаоса становится больше чем клуба. И, к счастью, нашёл в себе силы поверить, что „Барселона“ - не единственное пригодное для него место работы. Как у игрока у него на это ушло несколько лет, как тренер - справился за год отдыха и перезарядки батарей. Дальнейшее - история.
Так здорово, что они сошлись до финала - ведь это значит, что нас ждёт два матча, а не один.
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