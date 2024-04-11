Встречи „Реала“ с „Манчестер Сити“ - лучшее, что могло случиться в ЛЧ

Матчи „Реала“ с „Манчестер Сити“ - это, пожалуй, лучшее, что могло случиться в Лиге чемпионов. Не потому, что это два последних обладателя трофея, хотя это тоже круто и важно, но потому, что это представители двух абсолютно разных укладов жизни, подходов к игре, начал на столь многих уровнях.

Укладов жизни

Потому что старая аристократия европейского футбола и нувориши, которых струёй нефтяного фонтана подняло в элиту. Те, кто по подсчётам их лиги имеют право тратить 727 миллионов евро в год, потому что их финансовое состояние идеально, ведь клуб отказался от политики „Скупим всех, кого только можно“ - и те, над кем висит дело о финансовых злоупотреблениях на 115 эпизодов, дело, которое грозит если не вылетом на дивизион ниже, то ретроспективным пересчётом очков и потерей пары титулов (кажется, в этом будет лучший шанс „МЮ“ на хоть какие-то чемпионства после ухода сэра Алекса).

И при этом - в плане того, что происходит на поле, команды словно меняются ролями в сравнении с работой клубов.

Подходов к игре

Тренер-интуит (не путать с иннуитом) Анчелотти, чьим главным козырем уже больше 20 лет является умение работать со звёздами психологически, подстраивая под них систему (вот серьёзно, может ли хоть кто-то сказать, что это за зверь такой „футбол Анчелотти“?) - и тренер-системщик Гвардиола, который как раз не приемлет выебонов от тех, кто ставит своё эго выше (Это’О, Ибра, Туре, Гомес, Кансело, Насри и выкинь, там длинный список).

Главная звезда, играющая на инстинктах и питающаяся хейтом трибун Винисиус (да, именно он, а не Джуд) - и главная звезда-самый умный игрок современности де Брюйне (да, именно он, а не Эрлинг).

Начал

„Реал“ - это дионисийское, тёмное, нефильтрованное, не всегда осознающее само себя, способное удивлять своих болельщиков даже больше, чем чужих, прорывами весёлого инферно.“Сити“ - аполлоническое, рацио, которое познаёт мир, поверяя гармонию алгеброй и используя все возможности для того, чтобы лишить соперников сознания.