Проект закона о мобилизации украинцев поступил в Раду. Из него изъяли положения о демобилизации тех, кто уже воюет

Работа над законопроектом началась летом прошлого года, правительство подало его в Раду в последние дни декабря, отозвало после волны критики и разработало его новую версию, которая после рассмотрения профильным комитетом и выносится на рассмотрение парламента.

Судя по последним заявлениям президента Владимира Зеленского, власть всерьез намерена содействовать его скорейшему прохождению через сессионный зал Рады.

Как именно будет выглядеть итоговый закон после принятия, прогнозировать рано. На этапе комитетского рассмотрения к нему были поданы более четырех тысяч депутатских поправок, часть из них была учтена, но все их нужно будет подтверждать отдельными голосованиями.

Дьявол кроется в деталях, и одно удачное или неудачное голосование может довольно сильно изменить облик документа, призванного активизировать процесс набора людей в украинскую армию.

Проблема демобилизации: что вызывало главные споры

Уже сейчас известно, что в законе о мобилизации не будет одной из ключевых норм, которые тысячи, а то и миллионы украинцев ожидали увидеть в этом документе.

Речь идет о положении, определяющем граничный срок службы военнослужащего в армии, то есть о демобилизации некоторых военнослужащих ВСУ.

С одной стороны, вопрос нового проекта о мобилизации — это изначально вопрос о справедливости.

Об уставшей армии, которая медленно «стирается» под натиском численно превосходящего противника. О бойцах на передовой, которым объективно нужна замена. О том, что два года большой войны кажутся достаточным сроком для подготовки этой подмоги.

«Есть люди, которые с первого дня на войне, и если они не жалуются, это не значит, что не должно быть возможности этих людей заменить, дать им отдохнуть», — говорил Владимир Зеленский в январе этого года в интервью британскому Channel 4.