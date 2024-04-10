Международная федерация впервые в истории выплатит призовые за Олимпиаду

World Athletics станет первой международной спортивной федерацией, которая будет платить деньги за успехи на Играх.

Всего World Athletics выделила $2,4 млн на эту инициативу. Каждый спортсмен, завоевавший в Париже золотую медаль, получит $50 тыс. В случае победы в эстафете, сумма будет разделена на всю команду, пишет РБК.

Эти деньги World Athletics выделила из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую организация получает каждые четыре года.

На следующих Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые также будут выплачены серебряным и бронзовым призерам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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