Суд ЕС снял санкции с двух российских олигархов

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 10 апреля, распорядился исключить из санкционных списков ЕС сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Решение вынес Общий суд - это низшая инстанция в составе Суда ЕС. Он удовлетворил ходатайства Петра Авена и Михаила Фридмана и отменил как первоначальные акты, так и акты о продлении ограничительных мер в их отношении.

Суд ЕС считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение в санкционные списки Фридмана и Авена не было оправданным, сказано в пресс-релизе на сайте суда. Что касается актов о продлении срока действия санкций, то, по мнению суда, Совет ЕС не представил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первоначальных документах.

Суд не исключил, что у Совета ЕС могут быть основания исходить из наличия некоей степени близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением. Однако эти основания не доказывают, что Фридман и Авен поддерживали действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, либо что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине, либо что они получили выгоду от ответственных за это лиц.

Авен и Фридман в конце мая 2022 года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Ограничительные меры, введенные в их отношении 28 февраля 2022 года, подразумевают запрет на въезд в Европейский Союз и заморозку активов на его территории.

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