11.04.2024, 16:40
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ | „Лейтенантов и бронетехники не хватает“. Мобилизует ли Россия 300 000 человек к 1 июня, как предупреждал Зеленский?
Рядовым и сержантам раздали лейтенантские погоны
ФОТО: | IMAGO/SNA
Президент Украины Владимир Зеленский на минвушей неделе заявил, что Кремль плнирует мобилизовать 300 тысяч россиян. Возможно ли это? Delfi поинтересовался у военного эксперта Юрия Федорова.
Когда президент Украины Владимир Зеленский встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом, он заявил, что российские власти готовят новую мобилизацию. По словам Зеленского, до 1 июня в российскую армию будут мобилизованы еще 300 тысяч человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.