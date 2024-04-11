МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ | „Лейтенантов и бронетехники не хватает“. Мобилизует ли Россия 300 000 человек к 1 июня, как предупреждал Зеленский?

Когда президент Украины Владимир Зеленский встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом, он заявил, что российские власти готовят новую мобилизацию. По словам Зеленского, до 1 июня в российскую армию будут мобилизованы еще 300 тысяч человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.