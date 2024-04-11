За рубежом
11.04.2024, 16:40

МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ | „Лейтенантов и бронетехники не хватает“. Мобилизует ли Россия 300 000 человек к 1 июня, как предупреждал Зеленский?

 
Рядовым и сержантам раздали лейтенантские погоны
Российские артиллеристы тренируются на полигоне.
Российские артиллеристы тренируются на полигоне.
ФОТО: IMAGO | IMAGO/SNA

Президент Украины Владимир Зеленский на минвушей неделе заявил, что Кремль плнирует мобилизовать 300 тысяч россиян. Возможно ли это? Delfi поинтересовался у военного эксперта Юрия Федорова.

Когда президент Украины Владимир Зеленский встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом, он заявил, что российские власти готовят новую мобилизацию. По словам Зеленского, до 1 июня в российскую армию будут мобилизованы еще 300 тысяч человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

Ранее издание „Вёрстка“ со ссылкой на источники в администрации Путина писало, что Минобороны России планирует в ближайшее время отправить на войну еще 300 тысяч резервистов.

RusDelfi
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