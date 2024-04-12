12.04.2024, 10:55
„Мне приходилось извиняться“: президент Исландии о своей встрече с Путиным и том, почему он не будет баллатироваться на пост еще раз
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia
Корреспондент RusDelfi в составе группы международных журналистов встретилась с президентом Исландии Гвюдни Торласиусом Йоуханнессоном, чей срок на нынешней должности подходит к концу. Почему политик больше не будет баллотироваться на высокий пост? Что повлияло на решение закрыть посольство страны в России? И правда ли, что до 2022 года президент пытался поддерживать отношения с Путиным?