МНЕНИЕ | Сайковский: центристское кумовство и злоупотребление городским бюджетом должно кануть в Лету

Сомнительная полезность наличия отдельных управ в частях города летом прошлого года ярко подтвердили события вокруг реорганизации общественного транспорта в Пирита-Козе (автобус номер 5). Жители собрали подписи против изменения маршрута, управа части города их проигнорировала, дальше пришлось группе активистов обращаться к мэру и только после его вмешательства от нецелесообразных изменений отказались. В описанной ситуации управа Пирита оказалась не просто ненужным, а даже проблемным звеном столичной власти.

Первые сомнения в целесообразности частей города у автора появились в 2016 году, когда в управе Пыхья-Таллинн парализовало деятельность из-за конфликта старейшины и ее заместителя. Внутри управы оказалось туманное распределение прав и обязанностей среди руководства. Конфликт завершился странно: на старейшину надавили сверху, и ей пришлось уйти в отставку. У нее не оказалось достаточно полномочий, чтобы разобраться с собственным замом Прийтом Кутсером, который не один год по-хамски переписывался с работниками управы. Но и его скоро освободили ввиду некорректного поведения по отношению к подчиненным. Согласитесь, странная последовательность решения проблемы.

Еще в 2017 году в дискуссии на портале ERR я выразил сомнение в целесообразности существования управ частей города. Похожие мысли в разное время высказывали Евгений Криштафович (2017) и недавно - Пеэтер Тайм. Когда до 2009 года городом управляли коалиции, то это сопровождалось серьезными дискуссиями о приоритетах городского бюджета, взаимным контролем за расходами партий в подчиненных им департаментах и многими другими полезными делами, сопровождающими отсутствие у какой-либо партии полного контроля над городом. Явно не случайно именно после получения Центристской партией полного контроля над столичной властью на выборах в 2009 - 2021 годах как из рога изобилия посыпались претензии к ним по поводу нецелевого использования средств на политическую рекламу, торговли влиянием, сомнительных методов информирования горожан, и прочих необоснованных действий сопровождаемых большими затратами из городского бюджета.

В связи с утратой центристами контроля над властью в столице и приближением местных выборов в 2025 году настает момент, когда можно и нужно критически посмотреть на структуры столичной власти.

После этого я углубился в особенности распределения функционала между городом и управами его частей, и выяснилось много интересного. Старейшин назначает городское правительство (мэр и вице-мэры) и в любой момент может от них избавиться (вышеописанная ситуация это хорошо иллюстрирует). Старейшина части города имеет право участвовать в заседаниях столичного правительства при обсуждении бюджета и текущих дел своей части города, и представлять свои предложения по решению соответствующих проблем. И тут мы переходим к самому интересному. Думаю, что не стоит объяснять разницу между „имеет право участвовать“ и „принимает решения“. Старейшине Пыхья-Таллинн Карин Таммемяги хорошо объяснили эту разницу.

Чтобы в управах частей города не скучали, у них есть обязанности заниматься благоустройством и прочей коммуналкой „на районе“, социальными учреждениями, спортивной и молодежной работой, распоряжаться городским имуществом на своей территории.

Самое интересное - это наблюдать за уборкой снега зимой (если он есть). Уборку производят партнеры коммунального департамента на основании заключенных договоров, а управы частей города прямого отношения к этому не имеют. Но старейшинам не хочется выглядеть пятым колесом, поэтому они пытаются о ситуации со снегом часто выступать в СМИ, информируя о ситуации туманно и многословно.

А теперь самый интересный вопрос :

Не дублирует ли в значительной степени управа части города деятельность соответствующих общегородских департаментов? Коммунального, социального, культуры и спорта, городского имущества.

Если кому-то интересно понять степень дублирования функций правительств города и его частей, то рекомендую во время местных выборов обратить внимание на отчеты старейшин и вице-мэров. Они радостно рапортуют о сдаче в эксплуатацию или реновации одних и тех же строительных объектов, ремонте одних и тех же дорог, об одинаковой социальной работе.

Целесообразность управ частей города