МНЕНИЕ | Свет: зоопарк должен остаться городским учреждением

Таллиннский зоопарк – уникальное учреждение: более 7000 животных, представляющих 350 видов. Одновременно зоопарк выполняет широкий спектр функций: от лечения животных до обучения. К тому же, это большая территория со своеобразными объектами. Всем этим необходимо управлять и делать привлекательным для посетителей. Сложная задача, с которой команда зоопарка прекрасно справляется.

Новая мэрия хочет изменить сложившуюся систему и передать зоопарк хотя бы частично государству, например, в виде совместного целевого учреждения. Остается загадкой, какую проблему пытаются решить. Как правило, целевыми учреждениями управляет совет. Зоопарком управляет его директор – несколько месяцев назад был утвержден в должности новый директор зоопарка, которого мы нашли по открытому конкурсу.

Директор зоопарка подчиняется руководителю Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Последнего, в свою очередь, утверждает в должности мэрия. Директор зоопарка – это топ-менеджер, и, естественно, ему не обязательно знать все нюансы. При необходимости он привлекает специалистов и просит совета. Создание совета или иного органа и усложнение структуры управления никак не способствует повышению качества управления.

Город вложил в зоопарк миллионы евро

Понятно, что без поддержки зоопарку не обойтись. Билеты продаются на 1,2 миллиона в год, на текущие расходы город выделяет 7,8 миллиона евро. Насколько я понимаю, создание целевого учреждения совместно с государством предполагало бы равный вклад из городского и государственного бюджетов. Готово ли государство к таким расходам и хочет ли создать новое учреждение?

Кажется, что как раз наоборот: государство сокращает число своих ЦУ. Порой весьма необдуманным образом, вызывая возмущение: недавно у Минкульта был план объединить два небольших музея. От этой идеи в конечном итоге отказались — нет смысла ломать то, что работает.