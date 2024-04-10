МНЕНИЕ | Свет: зоопарк должен остаться городским учреждением(6)
Таллиннский зоопарк – уникальное учреждение: более 7000 животных, представляющих 350 видов. Одновременно зоопарк выполняет широкий спектр функций: от лечения животных до обучения. К тому же, это большая территория со своеобразными объектами. Всем этим необходимо управлять и делать привлекательным для посетителей. Сложная задача, с которой команда зоопарка прекрасно справляется.
Новая мэрия хочет изменить сложившуюся систему и передать зоопарк хотя бы частично государству, например, в виде совместного целевого учреждения. Остается загадкой, какую проблему пытаются решить. Как правило, целевыми учреждениями управляет совет. Зоопарком управляет его директор – несколько месяцев назад был утвержден в должности новый директор зоопарка, которого мы нашли по открытому конкурсу.
Директор зоопарка подчиняется руководителю Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Последнего, в свою очередь, утверждает в должности мэрия. Директор зоопарка – это топ-менеджер, и, естественно, ему не обязательно знать все нюансы. При необходимости он привлекает специалистов и просит совета. Создание совета или иного органа и усложнение структуры управления никак не способствует повышению качества управления.
Город вложил в зоопарк миллионы евро
Понятно, что без поддержки зоопарку не обойтись. Билеты продаются на 1,2 миллиона в год, на текущие расходы город выделяет 7,8 миллиона евро. Насколько я понимаю, создание целевого учреждения совместно с государством предполагало бы равный вклад из городского и государственного бюджетов. Готово ли государство к таким расходам и хочет ли создать новое учреждение?
Кажется, что как раз наоборот: государство сокращает число своих ЦУ. Порой весьма необдуманным образом, вызывая возмущение: недавно у Минкульта был план объединить два небольших музея. От этой идеи в конечном итоге отказались — нет смысла ломать то, что работает.
Помимо текущих расходов, город вносит свой вклад в виде инвестиций. Строительство здания тропического леса, открытого в прошлом году, обошлось городскому бюджету в 2,96 миллиона евро. Дом для белых медведей, или Поляриум, несколько лет назад стоил 4 миллиона, сегодня цена была бы гораздо выше. Скоро завершится строительство Долины тигров – ее стоимость составит 6,46 миллиона евро. Город вложил в эти проекты большие суммы. Не кажется логичным, что в одночасье они „бесплатно“ станут (частичной) собственностью государства. Что будет дальше, передадим государству здания школ и улицы, реконструированные за счет средств городского бюджета?!
Инвестиции надо будет делать и в дальнейшем. После прибытия тигров на горизонте и следующие крупные инвестиции: реконструкция африканской экспозиции, строительство зоны крупных хищников, дополнение альпинария, улучшение условий труда сотрудников и т. д. Понятно, что у пребывающего в стесненном финансовом положении государства нет возможности помочь с этими инвестициями. Мы видим, что не справляются с некоторыми инвестициями в той же сфере – Эстонское национальное телерадиовещание годами ждет начала строительства нового здания.
Таллиннский зоопарк на протяжении десятилетий был на балансе города. В разных странах применяются разные модели, и у них, безусловно, есть плюсы и минусы. Однако план, озвученный в прессе, остается непонятным. Новой таллиннской коалиции не хватает чувства собственника: они хотят избавиться от больниц, зоопарка и городского театра. Звучат мнения о приватизации городского транспорта.
В целом создается впечатление, что все это предлагается не для того, чтобы привлечь дополнительные средства в ту или иную сферу или улучшить качество услуг. Скорее, политики изобретают что угодно, чтобы как-то отличаться от своих предшественников. Я предлагаю новой коалиции успокоиться и не забывать: тот факт, что что-то одинаково работает годами, вовсе не означает, что это плохо по своей сути и необходимо все разрушить до основания.
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