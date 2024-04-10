Антивоенный священник РПЦ: „Нельзя врать перед Богом, что кто-то ополчился на Русь“

„В самом начале литургии у нас есть целый ряд молитв, в том числе „О Богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея“. Я туда же вставил слова: „И о страждущей от нее стране украинской“, — рассказывает он Би-би-си. Вскоре кто-то из прихожан пожаловался об этом настоятелю храма, и тот пришел к отцу Григорию разбираться. „Я говорю: такие события происходят, как тут не молиться-то? Но он мне строго-настрого запретил что-то добавлять. Окей, я понимаю: за все, что происходит в храме, конечно, ему прилетит“, — вспоминает священник.

Когда началась война, отец Григорий сразу решил, что не будет молчать о своей антивоенной позиции.

Отец Григорий служил в храме на окраине крупного российского города, в довольно большом приходе. Сначала — еще в середине 90-х — он стал прихожанином этого храма, а около 10 лет назад был рукоположен в священники и поставлен служить здесь же.

По итогам разбирательства отца Григория запретили в служении и перевели в другой храм — он теперь участвует в богослужении только как чтец.

«Прошение о победе подразумевает, что православные христиане, члены одной церкви, будут убивать православных христиан, членов той же самой церкви до тех пор, пока те не прекратят сопротивляться, что, собственно, и есть победа», — настаивал отец Григорий на заседании. «Про текущую войну в молитве ни слова даже нет», — отвечали ему члены комиссии.

Первым расшифровку аудиозаписи заседания церковной дисциплинарной комиссии, которое состоялось в конце 2023 года, опубликовал проект помощи священникам с антивоенной позицией «Мир всем». В этой публикации опальный священник назван отцом Григорием. Би-би-си известно его настоящее имя и приход, в котором он служил, но в целях безопасности мы сохраняем его анонимность.

Священнослужителей, которые отказываются читать эту молитву, наказывают: например, известного московского священника Алексея Уминского в январе 2024 года за это лишили сана.

В начале апреля в сети появилась стенограмма заседания, на котором члены церковной дисциплинарной комиссии распекают священника, отказавшегося читать молитву «о победе Святой Руси». Патриарх Кирилл потребовал от всех приходов Русской православной церкви читать эту молитву осенью 2022 года. В ней содержится прошение о победе против тех, кто «ополчишася на Святую Русь», и весь текст молитвы многими воспринимается как свидетельство того, что РПЦ официально поддержала войну России против Украины.

Христианская вера и мораль ограничивают человека в методах достижения даже самых справедливых вещей, убежден отец Григорий. „Знаете, есть такой мем: „Папа, а если мы убьем всех нехороших людей, останутся одни хорошие? Нет, сынок, останутся одни убийцы“. По крайней мере, я так читаю Евангелие“.

Он вспоминает, что в его детстве — в поздние советские годы — все было пропитано книгами, фильмами, историями про победу в Великой отечественной войне. „И хотим или не хотим, но и сейчас воспринимаем всё сквозь эти фильмы, — считает он. — Когда мы были страной, на которую напали, я это могу понять, что мы молимся о победе. Но когда нападающие мы.... Какие бы ни были проблемы, решать их подобным способом, я считаю, это не по-христиански“.

„Мы общаемся с Богом живым: Господи, о чем мы тебя просим? Чего мы сами не можем? Помощь страждущим — замечательно. Тут не все в наших руках, — рассуждает он. — Помоги, Господи, тем, кто был ранен — конечно, дай ума и таланта медикам, которые им помогают. Но не надо врать перед Богом и говорить о том, что кто-то там ополчился на Святую Русь. Если под Святой Русью подразумевается, что это мы, то это мы пришли с танками на их территорию“.

На вопрос о том, почему же для него настолько важно не читать молитву о победе Святой Руси, отец Григорий отвечает: „Мне кажется, неэтично просить у Господа помощи в неправом деле“.

О. ГРИГОРИЙ: Вот я и не читал целиком.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы с вами не можем самостоятельно изменять текст молитв, нам это с вами не дано по праву. Поэтому читать ее в ином виде не получится.

О. ГРИГОРИЙ: Я готов читать эту молитву за исключением указанных мест. Дальше там все хорошо.

Вы знаете о случаях лишения сана священников по тем же самым основаниям?

ПРОТОИЕРЕЙ: И есть такая вещь — церковная дисциплина называется. Очень такая штука замечательная, чтобы церковь не превратилась в сообщество непонятно кого, кто направо, кто налево, а кто еще по какому пути пошел.

Каким образом все это дошло до церковного начальства, он не знает.

Он пришел к настоятелю и честно сказал, что читать эту молитву не может. Тому не удалось его переубедить. „Я ему сказал, что готов уйти, потому что это противоречит моей совести. Он похмыкал, подумал и ничего конкретного мне не сказал, — рассказывает отец Григорий. — Ну, и я просто стал служить, не читая эту молитву. Года полтора, наверное, так все продолжалось: он, можно сказать, покрывал меня, за что я ему очень благодарен“.

Но когда осенью 2022 года патриарх Кирилл сделал обязательной частью литургии молитву о Святой Руси, отец Григорий понял, что „для меня это, как сейчас говорят, красная линия“.

Фрагмент стенограммы заседания церковной дисциплинарной комиссии ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: И мы знаем, что каждый христианин воином является. О. ГРИГОРИЙ: Да, но что брань — не против плоти и крови. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: То есть, кроме мира, все-таки там еще война есть? О. ГРИГОРИЙ: Не против плоти и крови. Духовная — конечно, безусловно. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А где в же молитве говорится, что война против плоти? ИЕРЕЙ: А как тогда преподобный Сергий благословил на битву? (имеется в виду благословение преп. Сергием Радонежским князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву — Би-би-си) Там же плоть и кровь присутствовали. Тут какая-то, в общем-то, нестыковка, отец, Россия — она тыщу лет воевала. И с тевтонцами воевала, и с немецкими рыцарями, и со шведами, с кем угодно, и с татарами, и с немцами, и с французами… О. ГРИГОРИЙ: И сама с собой…

Отец Григорий рассказывает, что в первый месяцы войны смотрел много видео с фронта, снятых военными с обеих сторон: „И даже дело не в том, что я на той или иной стороне, хотя одна мне и симпатичнее. Я вижу, что чем бы человек ни руководствовался, отправляясь туда, через короткое время он становится неотличим от своих противников. Война вытаскивает из человека все самое страшное, что в нем есть“.

„Для людей, которые воюют со стороны Украины, сейчас как для нас 1941-й год, они защищают свою родину, — признает отец Григорий. — Но когда смотришь на то, как они радуются: ура, попали по танку, он горит! А ты понимаешь, что там люди внутри, и они вот сейчас страшно погибают. То есть это не тот метод, который, с моей точки зрения, приемлем для христианина“.

Вопросы о войне и запрет в служении

Сразу после 24 февраля 2022 года прихожане спрашивали отца Григория про начавшуюся войну: пытались понять, что вообще происходит и как к этому относиться. „Но довольно быстро люди внутри себя определились, и вопросы затихли. С одной стороны, это то, чего мы не можем глобально изменить. Никому из нас не дано взять это и отключить. Постепенно это стало табуированной темой“.

При этом во многих приходах РПЦ принялись делать окопные свечи и плести маскировочные сети, и даже в воскресных школах начались патриотические мероприятия. Было такое и в приходе отца Григория, но он старался от этого дистанцироваться.

Однажды к отцу Григорию обратился один из прихожан и спросил совета, ехать ли на войну. „Он сказал, что все его друзья старые, они уже все там, и половина — вполне добровольно. И зовут его, а он не знает, ехать или нет. Я сказал: ну ты мужик взрослый, сам понимаешь и плюсы и минусы, уж какие бы там ни были друзья. Я помню, еще даже в Ветхом Завете: вот дети, которых дал мне Бог. За них я точно отвечаю. А возложена ли на меня Господом ответственность за успехи или неуспехи государственные? Ну, я не уверен“. Этот прихожанин никуда не поехал.