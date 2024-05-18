18.05.2024, 12:45
Мутная история: тысячи новых колодцев в Эстонии оказались под угрозой загрязнения
ФОТО: коллаж, личный архив
Работающие в Эстонии компании каждый год роют колодцы, которые, по мнению экспертов, не соответствуют требованиям закона. А желание землевладельцев получить колодец быстро и дешево может привести к тому, что вода в нем окажется загрязненной и непригодной для использования. О противостоянии заказчиков и буровых компаний рассказывает Eesti Ekspress.
Живущая в Пярнуском уезде Яана заказала бурение скважины во дворе дома поздней осенью 2016 года. Подсобило ей в этом государство, оплатившее две трети стоимости колодца в рамках программы поддержки редконаселенных территорий.
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