Эстонский Экспресс
18.05.2024, 12:45

Мутная история: тысячи новых колодцев в Эстонии оказались под угрозой загрязнения

 
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ: Вода в только что выкопанном колодце помутнела буквально за один день. По словам экспертов, скважина была пробурена с нарушением норм.
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ: Вода в только что выкопанном колодце помутнела буквально за один день. По словам экспертов, скважина была пробурена с нарушением норм.
ФОТО: коллаж, личный архив

Работающие в Эстонии компании каждый год роют колодцы, которые, по мнению экспертов, не соответствуют требованиям закона. А желание землевладельцев получить колодец быстро и дешево может привести к тому, что вода в нем окажется загрязненной и непригодной для использования. О противостоянии заказчиков и буровых компаний рассказывает Eesti Ekspress.

Живущая в Пярнуском уезде Яана заказала бурение скважины во дворе дома поздней осенью 2016 года. Подсобило ей в этом государство, оплатившее две трети стоимости колодца в рамках программы поддержки редконаселенных территорий.

18 октября бурение колодца было завершено, в него начала поступать вода. С бурившей скважину компанией OÜ Balti Puurkaev был подписан акт приема-передачи, и все, казалось бы, было в порядке. Но была и одна странная деталь: через неделю после того, как колодец был готов, Яана получила письмо из волости, в котором сообщалось о выдаче разрешения на бурение скважины и содержалась просьба сообщить, когда начнутся работы.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии