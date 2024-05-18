Мутная история: тысячи новых колодцев в Эстонии оказались под угрозой загрязнения

Живущая в Пярнуском уезде Яана заказала бурение скважины во дворе дома поздней осенью 2016 года. Подсобило ей в этом государство, оплатившее две трети стоимости колодца в рамках программы поддержки редконаселенных территорий.

18 октября бурение колодца было завершено, в него начала поступать вода. С бурившей скважину компанией OÜ Balti Puurkaev был подписан акт приема-передачи, и все, казалось бы, было в порядке. Но была и одна странная деталь: через неделю после того, как колодец был готов, Яана получила письмо из волости, в котором сообщалось о выдаче разрешения на бурение скважины и содержалась просьба сообщить, когда начнутся работы.