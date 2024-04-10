Один из ведущих программы Soccernet „Pikk ette (ja ise järele)“ Кристьян Яак Кангур, комментируя скандальное заявление Васильева, донес до общественности информацию, которая заставляет задуматься.

„В прошлом году на „Спортлэнд Арене“ играли таллиннские „Левадия“ и „Флора“, и на матч были приглашены украинские солдаты, которые находились в Эстонии на обучении и приехали посмотреть матч. На трибунах было около 50 украинских солдат. На выходных я пообщался с людьми и, насколько я знаю, из них лишь пятеро остались в живых“, — сказал Кангур.

Он добавил: „Люди, единственная вина которых заключалась в том, что они защищали родину. И тут кто-то приходит и говорит, что вопрос войны не такой уж черно-белый. На мой взгляд, это очень черно-белое“.

Насколько известно Delfi цифры, представленные в программе Soccernet, верны. Все украинцы, прошедшие обучение в Эстонии, воевали на украинском фронте в одном подразделении

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