Четвертьфинал Лиги чемпионов: „Реал Мадрид“ и „Манчестер Сити“ забили 6 голов, а „Арсенал“ с „Баварией“ – 4

Голевая перестрелка в Испании

„Реал“ Мадрид – „Манчестер Сити“ 3:3

Голы: 0:1 – 2 Бернарду Силва, 1:1 – 12, автогол Рубен Диаш, 2:1 – 14 Родриго, 2:2 – 66 Фоден, 2:3 – 71 Гвардиол, 3:3 – 79 Вальверде

Уже на второй минуте Бернарду Силва прямым ударом со штрафного вывел англичан вперёд. На 12-й минуте мяч залетел в ворота гостей после рикошета от Рубена Диаша.

Через две минуты Родриго Гоэс вывел „Реал“ вперёд. На 66-й минуте полузащитник „Манчестер Сити“ Фил Фоден красивым ударом в девятку сравнял счёт. Спустя пять минут Йошко Гвардиол вновь вывел гостей вперёд. На 79-й минуте Федерико Вальверде восстановил равновесие в счёте.

„Арсенал“ не уступил „Баварии“ впервые за 4 матча

„Арсенал“ – „Бавария“ 2:2

Голы: 1:0 – 12 Сака, 1:1 – 18 Гнабри, 1:2 – 32, пенальти Кейн, 2:2 – 76 Троссард

В Лондоне хозяева вышли вперед благодаря голу Букайо Сака на 12-й минуте, но через пять минут Серж Гнабри сравнял счет, а на 32-й минуте Гарри Кейн с пенальти сделал счет 2:1 в пользу „Баварии“. Вышедший на замену Леандро Троссард на 76-й минуте восстановил равновесие на табло.

„Арсенал“ впервые за 4 матча избежал поражения от „Баварии“. Во всех трех предыдущих играх, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.

Ответные матчи состоятся 17 апреля.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.