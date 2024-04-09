ФОТО | Кубок Эстонии по футболу: „Левадия“ совершила камбэк и обыграла „Флору“
Во вторник, 9 апреля, в четвертьфинале Кубка Эстонии по футболу прошлогодний финалист „Флора“ уступила со счетом 1:2 „Левадии“.
На глазах у 827 зрителей стадиона „Спортланд“ „Флора“ повела в счете на 37-й минуте, когда Эрко Йонне Тыугьяс точным ударом с нескольких метров переправил мяч в ворота.
Однако долго ждать гола от „Левадии“ не пришлось. В начале второго тайма Михкель Айнсалу сравнял счет. Затем „Левадия“ упустила несколько хороших моментов, но на 85-й минуте Фелипе Фелисио заработал пенальти, который реализовал Жоао Педро.
В дополнительное ко второму тайму время „Левадия“ осталась в меньшинстве, когда Фелисио получил вторую желтую карточку. Однако „Флора“ не смогла сравнять счет, и „Левадия“ вышла в полуфинал.
В других четвертьфиналах „Нымме Калью“ встретится с „Калевом“, „Ляэнемаа“ - с „Виймси“, а „Пайде“ - с „Курессааре“.
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