ФОТО | Кубок Эстонии по футболу: „Левадия“ совершила камбэк и обыграла „Флору“

На глазах у 827 зрителей стадиона „Спортланд“ „Флора“ повела в счете на 37-й минуте, когда Эрко Йонне Тыугьяс точным ударом с нескольких метров переправил мяч в ворота.

Однако долго ждать гола от „Левадии“ не пришлось. В начале второго тайма Михкель Айнсалу сравнял счет. Затем „Левадия“ упустила несколько хороших моментов, но на 85-й минуте Фелипе Фелисио заработал пенальти, который реализовал Жоао Педро.

В дополнительное ко второму тайму время „Левадия“ осталась в меньшинстве, когда Фелисио получил вторую желтую карточку. Однако „Флора“ не смогла сравнять счет, и „Левадия“ вышла в полуфинал.

В других четвертьфиналах „Нымме Калью“ встретится с „Калевом“, „Ляэнемаа“ - с „Виймси“, а „Пайде“ - с „Курессааре“.

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