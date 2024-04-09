ВИДЕО | Нина Петрыкина в предверии Kings on Ice: я подготовила для зрителей сюприз
Сегодня, на ледовой арене „Тондираба“ состоится невероятное шоу на льду - Kings on Ice. В Таллинне выступят бронзовый призер чемпионата мира Адам Сиао Хим Фа, чемпионка Европы Лоена Хендрикс, и номер один в рейтинге мирового фигурного катания, чемпион мира, американец Илья Малинин. А также можно будет насладиться выступлением наших звезд Александра Селевко и Нины Петрыкиной, которые сверкали на чемпионатах Европы и являются фаворитами мировых соревнований.
Подготовьтесь к встрече с жемчужинами мира фигурного катания - нас ждет событие, которое соберет элиту этого вида спорта. Мы встретим действующего чемпиона мира и рекордсмена по четверным прыжкам Илью Малинина из США, настоящую звезду нового поколения с его виртуозными выступлениями. На льду также предстанет двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, любимец публики, испанец Хавьер Фернандес.
Но это еще не все! Действующая чемпионка Европы Лоена Хендрикс из Бельгии унесет вас в захватывающее путешествие по миру ледяного танца своим изяществом и элегантностью.
Также зрители смогут увидеть наших эстонских звезд Александра Селевко и Нину Петрыкину, которые сверкали на чемпионатах Европы и являются фаворитами мировых соревнований, Михаила Селевко, Арлета Леванди и Натали Лангербаур, которая в нынешнем сезоне дебютировала на чемпионате Европы и мира.
Вечер сделает незабываемым обладатель Эмми, виртуоз-скрипач Эдвин Мартон, чьи звуки скрипки Страдивари создадут волшебную атмосферу.
Kings on Ice - это не просто шоу фигурного катания, это произведение искусства, объединяющее спортивное мастерство, музыкальный гений и визуальное волшебство. Такое событие еще не скоро можно будет увидеть на эстонском льду!
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