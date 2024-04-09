09.04.2024, 15:44
Мужчина сорвал флаг Украины со здания в центре Риги: начато уголовное производство
ФОТО: Delfi.lv
В социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором запечатлено, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания на улице Кр. Барона в Риге. Госполиция в связи со случившимся начала расследование, сообщает латвийский Delfi.
Преступление было совершено в пятницу, 5 апреля. В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества.
На данный момент ведутся процессуальные действия.
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