Мужчина сорвал флаг Украины со здания в центре Риги: начато уголовное производство

Преступление было совершено в пятницу, 5 апреля. В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества.