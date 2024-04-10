ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | „Эта ситуация со Штатами дала толчок к консолидации Европы“. Почему Украина не смогла воспользоваться программой ленд-лиза?

Два года назад - 9 мая 2022 года - произошло историческое событие, когда президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что стало первым подобным случаем со Второй мировой войны. Закон вступил в силу сразу же, но программа так и не заработала. Действие американского закона официально завершилось в октябре 2023 года. Имел ли место саботаж и если да, то кто за этим стоит - Украина или США? Мы попросили дать этому оценку представителя коалиционной власти Украины, оппозиционера, экспертов и военных.