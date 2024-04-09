В Испании досрочно завершился чемпионат мира по сексу

Изначально планировалось, что первенство будут проводить с 5 марта по 5 апреля в Испании. Согласно регламенту чемпионата, участники должны продемонстрировать свои навыки сразу в шести дисциплинах: соблазнение, массаж, выносливость, внешний вид, художественность исполнения, креативность. По правилам, каждый раунд длится от 45 минут до часа, а партнеры для выступлений определяются случайным образом, пишет Зеркало.

Однако победители стали известны уже в конце марта. В категории «мужчины» победу одержал итальянец Эрик Капитано, в категории «женщины» главный приз получила гражданка Швеции Нози Лав.

По словам устроителя Драгана Братича, нескольких участников дисквалифицировали за употребление алкоголя и марихуаны, что запрещено правилами. Еще часть желающих забрать награды покинула чемпионат из-за полученных травм.

В минувшем году чемпионат мира по сексу, который проходил в Швеции, также завершился преждевременно. Причиной, по словам одной из участниц, стали проблемы с организацией.

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