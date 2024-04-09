Главой Narva Vesi останется Липатов: его задача - не допустить повышения тарифов

Это решение было принято 4 апреля на очередном собрании Совета AS Narva Vesi. Дмитрий Липатов руководит предприятием с 2021 года. Председатель совета AS Narva Vesi Игорь Андреев рассказал, что абсолютно уверен в качестве работы Липатова, и добавил, что теперь на новый срок перед ним поставили ряд конкретных задач.

„Основная социальная задача - это сохранение в ближайшие годы тарифов на услуги водоснабжения и канализации на уровне, не превышающем текущий, - сказал Андреев. - Совет предприятия считает эту задачу приоритетной и последовательно стоит на позиции сдерживания роста тарифов при сохранении качества предоставляемых водоканалом услуг“. Андреев уверен, что это посильная задача.

Дмитрий Липатов имеет диплом инженера Таллиннского Технического университета в области энергетики, диплом магистра Estonian Business School в области управления бизнесом.

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