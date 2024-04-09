Матрешки и футболки с запрещенной символикой, поддельные документы – что еще пытаются провезти через границу в Нарве

5 апреля на пограничном пункте Нарва-1 среди вещей гражданина Чили, пытавшегося въехать в Эстонию, пограничники нашли матрешки с изображениями глав России и бывшего Советского Союза. 6 апреля на том же погранпункте среди вещей гражданина России, желающего въехать в Эстонию, была обнаружена футболка с эмблемой CCCP. 7 апреля во время проверки вещей у россиянина обнаружили георгиевскую ленту. Мужчинам сказали, что такие знаки отличия запрещены в Эстонской Республике. После сдачи этих нелегальных вещей иностранцам разрешили продолжить свой путь.

Если этих людей после изъятия запрещенных предметов пропустили в страну, то еще 25 граждан разных стран в прошедшие выходные не смогли въехать в Эстонию через пограничный пункт Нарва-1, потому что у них не было соответствующих документов для въезда или они давали неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы пограничники решали, что человек может представлять угрозу общественному порядку нашей страны. Иностранцам запретили въезд в страну. Это были 18 граждан России, два грузина, по одному гражданину Молдавии, Азербайджана, Израиля, США и Индонезии.

В эти же дни гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию, вез с собой не принадлежащее ему польское водительское удостоверение, а гражданин Узбекистана, въезжавший в Эстонию, - поддельные российские водительские права. Документы изъяли, и людям разрешили продолжить путь.

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