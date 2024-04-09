Наказанный за допинговые нарушения Прийнитс: я в шоке, я ничего плохого не делал, кому так понадобились мои анализы?

По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсмен, входящий в программу АДАМС, должен отмечать, когда и где его можно найти в течение одного любого часа каждый день, и быть доступным в течение этого времени. Прийнитс трижды нарушил это правило.

„В первом случае я забыл изменить данные о месте нахождения, поехал на Европейские игры — там есть допинг-контроль, поэтому я не прятался, — пояснил Прийнитс. — Потом я был дома, но не ответил на телефонные звонки. Я спал, был выходной. Телефон лежал на шкафу в другой комнате. У меня есть свидетель, который написал объяснительную и тоже предстал перед дисциплинарной комиссией ЕОК. Перед домом он видел кого-то, позже выяснилось, что это и был допинг-тестировщик, который не зашел спросить, живет ли здесь Стен Прийнитс. Контролер не выказал ни малейшего желания войти ко мне, хотя мог бы, ведь дверь дома была открыта. Однако глава эстонского антидопингового управления Хенн Валлимяэ заявил, что объяснения свидетеля никого не интересуют“.