09.04.2024, 14:41
Наказанный за допинговые нарушения Прийнитс: я в шоке, я ничего плохого не делал, кому так понадобились мои анализы?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Стен Прийнитс, номер один среди эстонских шпажистов, получил 18-месячную дисквалификацию за то, что трижды в течение года был недоступен для проверяющих на допинг. В двух случаях Прийнитс забыл сообщить Эстонскому антидопинговому союзу о своем местонахождении через программу тестирования ADAMS, в одном случае он находился дома, но не ответил на телефонный звонок контролера.