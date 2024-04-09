ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ обыграл „Вентспилс“ в первом матче полуфинальной серии эстоно-латвийской лиги

Матч начался без раскачки, ни одна из команд не испытывала особых проблем с набором очков. На последних минутах первой четверти „Калев/Крамо“ вышел немного вперед, и через 10 минут счет был 30:21. Во второй четверти было допущено больше ошибок в нападении, и „Калев/Крамо“ выигрывал перед перерывом со счетом 49:43.