09.04.2024, 17:29
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ обыграл „Вентспилс“ в первом матче полуфинальной серии эстоно-латвийской лиги
Во вторник, 9 апреля , действующий чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ обыграл „Вентспилс“ в первом матче полуфинальной серии эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf (91:65).
Матч начался без раскачки, ни одна из команд не испытывала особых проблем с набором очков. На последних минутах первой четверти „Калев/Крамо“ вышел немного вперед, и через 10 минут счет был 30:21. Во второй четверти было допущено больше ошибок в нападении, и „Калев/Крамо“ выигрывал перед перерывом со счетом 49:43.