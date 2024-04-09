Правда ли, что на этом видео украинских подростков везут на полигон для скорой отправки на фронт?

Подростки на видео выглядят намного моложе 25 лет, и, как справедливо отмечают пользователи Telegram, на вид они ещё школьники. Судя по нашивкам на их рукавах, это курсанты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна . На фотографиях с официальной страницы учреждения в Facebook можно увидеть точно такие же шевроны на форме курсантов и преподавателей.

На момент появления этого видео в Telegram-каналах — 29 марта 2024 года — военному призыву по мобилизации в Украине подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. 2 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении нижней планки на два года: теперь в условиях военного положения призывать в армию можно будет украинцев с 25 лет. При этом участие несовершеннолетних детей в военных действиях и вовлечение несовершеннолетних в военизированные формирования в Украине законодательно запрещено .

В лицей принимают юношей и девушек после 7-го или 9-го класса средней школы, то есть на момент поступления курсантам может быть от 13 до 16 лет.

Киевский военный лицей им. Ивана Богуна был создан в 1992 году на базе Киевского суворовского военного училища. Кроме общеобразовательных предметов, курсанты изучают основы военной и медицинской подготовки, а также другие специализированные дисциплины. В образовательную программу входят регулярные выезды на тренировки по огневой подготовке.

На странице лицея в Facebook опубликованы несколько отчётных видео, которые курсанты снимали в таких поездках. Стилистически вирусный ролик похож на фрагмент одной из подобных записей — многие отчётные видео как раз начинаются со сцены в автобусе по дороге на учебно-тренировочную базу. Более того, на роликах, снятых весной и осенью, курсанты одеты в очень похожую форму.

Самая ранняя найденная нами публикация ролика с подростками, которых якобы «готовят на убой», появилась в Telegram-канале «Поздняков 3.0» 29 марта в 11:56 по московскому времени. Этот канал, как и другие упомянутые в начале разбора, не впервые распространяет фейки о мобилизации несовершеннолетних украинцев или о «наборе в украинские отряды несовершеннолетних боевиков». «Проверено» и другие фактчекинговые проекты уже разбирали подобные материалы и пришли к выводу, что они носили дезинформационный характер.

Таким образом, подростки на видео — это не мобилизованные школьники, которых готовят для отправки на фронт, а курсанты военного лицея. И везут их не «на убой», а, судя по всему, на учения, которые входят в образовательную программу лицея.

Итог: Фейк