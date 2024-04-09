Клуб НБА впервые в истории может возглавить женщина

39-летняя Хардинг может стать первой женщиной, которую назначат главным тренером клуба НБА.

В свой первый сезон во главе „Стоктон Кингз“ Хардинг была признана тренером года в Лиге развития НБА (G League) и вывела свою команду в финал Западной конференции. Он стала первой женщиной в истории G League, получившей эту награду. До этого Хардинг работала в клубах НБА „Филадельфия Севенти Сиксерс“ и „Сакраменто Кингз“ в качестве тренера по развитию, пишет РБК.

В „Шарлотт“ Хардинг может сменить Стива Клиффорда, который уже сообщил, что покинет свой пост в конце сезона. „Хорнетс“ уже потеряли шансы пробиться в плей-офф.

Во время своей игровой карьеры Хардинг в сезоне 2015/16 выступала за курское „Динамо“. Также она играла за сборную Белоруссии на Евробаскете-2015 (команда заняла четвертое место) и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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