Футбол
09.04.2024, 13:39

Рагнар Клаван: позиция Васильева - пацифистская, для меня он - эстонец

 
Рагнар Клаван
Рагнар Клаван
ФОТО: Lukasz Skwiot / Cyfrasport | ZUMAPRESS.com/Scanpix

Бывший капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван сказал, что для него Константин Васильев - эстонец, которому место в национальной сборной.

На прошлой неделе Васильев был гостем футбольного подкаста „Kolmas poolaeg“, где он не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне: „Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.

Рагнар Клаван, долгое время выступавший за сборную Эстонии, завершил свое выступление в национальной сборной после поражения в плей-офф чемпионата Европы в Польше. В интервью Delfi он признался, что это очень деликатная тема, но после разговора с Васильевым для него все стало ясно.

RusDelfi
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