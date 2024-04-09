Рагнар Клаван: позиция Васильева - пацифистская, для меня он - эстонец

На прошлой неделе Васильев был гостем футбольного подкаста „Kolmas poolaeg“, где он не смог выбрать сторону в ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне: „Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.