Ефимова и Цирк заняли третье место на соревнованиях в Стокгольме
В понедельник, 8 апреля, в Стокгольме завершились четырехдневные соревнования по плаванию, в ходе которых пловцы сборной Эстонии завоевали восемь медалей. В последний день соревнований на пьедестал поднялись Энели Ефимова и Крегор Цирк.
Свой лучший результат на соревнованиях 17-летняя Ефимова показала на дистанции 100 м брассом, где она впервые в этом сезоне преодолела барьер в 1 минуту 7 секунд, проплыв дистанцию за 1.06,91. В напряженной борьбе это принесло ей бронзовую медаль.
„Я могу быть довольна финалом, потому что я проплыла быстрее 1 минуты 7 секунд, и это было моей целью, — сказала Ефимова. — Мне удалось хорошо проплыть, и это меня радует, потому что я не была довольна своими предыдущими стартами“.
В женском финале победила шведка Софи Ханссон, преодолевшая дистанцию за 1.05,83, что всего на 0,17 секунды меньше ее национального рекорда. Тес Схаутен, завоевавшая серебро в этом виде на чемпионате мира в феврале, финишировала второй — 1.06,83. Мария Романюк заняла в финале шестое место.
По словам тренера Ефимовой Хенри Хейна, она может быть удовлетворена выступлением на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в Хельсинки и Стокгольме. „В последние несколько месяцев здоровье Ефимовой было не на высоте, и в свете этого проплыть так хорошо — это шаг в правильном направлении“, — рассуждает Хейн. „В спринте на 50 метров было видно, что у нее не очень хороший темп, и если Энели немного устает, она теряет силу и темп снижается. Скоро мы отправимся в лагерь в Турцию, и наша главная задача – сохранить здоровье. В Париже мы обязательно хотим проплыть личный рекорд, а поскольку уровень мирового плавания сейчас очень высок, мы должны показать лучшее время в своей жизни даже для того, чтобы пройти предварительные заплывы“, — проанализировал Хейн.
Цирк доволен соревнованиями и результатами
Самым успешным в составе сборной Эстонии стал Крегор Цирк, завоевавший четыре медали, в т.ч. единственную золотую для Эстонии. В последний день соревнований эстонский пловец выступал на дистанции 800 м вольным стилем, показав второе лучшее время в карьере — 8:01.30.
„В целом, это были довольно хорошие соревнования, и я особенно доволен результатом на дистанции 400 м вольным стилем“, — сказал Цирк.
Уроженец Тарту сказал, что ему нравятся соревнования в Стокгольме из-за хорошей организации, достойных призовых и удобного расположения. „Я участвую здесь уже в шестой раз и обязательно вернусь, это, без сомнения, одни из лучших коммерческих соревнований в Европе“, — сказал Цирк.
В преддверии Олимпийских игр Цирк и его канадский тренер Том Раштон разработали план того, что необходимо улучшить, чтобы быть в отличной форме в Париже. „Технически я хорошо плыву баттерфляем, но мне нужно быстрее проходить первую половину дистанции, чтобы не отстать от „больших пловцов“. Анализ чемпионата мира также показал, что последние 50 метров в идеале надо проходить быстрее 30 секунд. План по улучшению этих компонентов есть, и работа продолжается“, — проанализировал 24-летний пловец.
Среди других представителей Эстонии в последний день соревнований Ральф Трибунцов и Даниэль Зайцев участвовали в финале на дистанции 50 м вольным стилем. Трибунцов занял седьмое место, а Зайцев — восьмое, преодолев дистанцию за 22,62 и 22,74 соответственно. Артур Тоблер был восьмым на дистанции 200 м вольным стилем.
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