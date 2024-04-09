Ефимова и Цирк заняли третье место на соревнованиях в Стокгольме

Свой лучший результат на соревнованиях 17-летняя Ефимова показала на дистанции 100 м брассом, где она впервые в этом сезоне преодолела барьер в 1 минуту 7 секунд, проплыв дистанцию за 1.06,91. В напряженной борьбе это принесло ей бронзовую медаль.

„Я могу быть довольна финалом, потому что я проплыла быстрее 1 минуты 7 секунд, и это было моей целью, — сказала Ефимова. — Мне удалось хорошо проплыть, и это меня радует, потому что я не была довольна своими предыдущими стартами“.

В женском финале победила шведка Софи Ханссон, преодолевшая дистанцию за 1.05,83, что всего на 0,17 секунды меньше ее национального рекорда. Тес Схаутен, завоевавшая серебро в этом виде на чемпионате мира в феврале, финишировала второй — 1.06,83. Мария Романюк заняла в финале шестое место.

По словам тренера Ефимовой Хенри Хейна, она может быть удовлетворена выступлением на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях в Хельсинки и Стокгольме. „В последние несколько месяцев здоровье Ефимовой было не на высоте, и в свете этого проплыть так хорошо — это шаг в правильном направлении“, — рассуждает Хейн. „В спринте на 50 метров было видно, что у нее не очень хороший темп, и если Энели немного устает, она теряет силу и темп снижается. Скоро мы отправимся в лагерь в Турцию, и наша главная задача – сохранить здоровье. В Париже мы обязательно хотим проплыть личный рекорд, а поскольку уровень мирового плавания сейчас очень высок, мы должны показать лучшее время в своей жизни даже для того, чтобы пройти предварительные заплывы“, — проанализировал Хейн.

Цирк доволен соревнованиями и результатами

Самым успешным в составе сборной Эстонии стал Крегор Цирк, завоевавший четыре медали, в т.ч. единственную золотую для Эстонии. В последний день соревнований эстонский пловец выступал на дистанции 800 м вольным стилем, показав второе лучшее время в карьере — 8:01.30.

„В целом, это были довольно хорошие соревнования, и я особенно доволен результатом на дистанции 400 м вольным стилем“, — сказал Цирк.