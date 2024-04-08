BBC News Русская служба
08.04.2024, 21:14

ФОТО и ВИДЕО | Началось полное солнечное затмение

 
BBC
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ФОТО: aeonWAVE | Shutterstock

Тысячи людей собрались в Северной Америке для того, чтобы следить за полным солнечным затмением.

Первыми его увидели местные жители и туристы в мексиканском курорте Масатлан, где затмение началось около 18.00 по эстонскому времени.

Затем затмение переместится в Соединенные Штаты и завершится в Канаде.

Луна полностью закроет Солнце, и небо потемнеет на четыре минуты.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.

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