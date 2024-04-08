C пляжа прямиком под капельницу: собаку, хлебнувшую морской воды на Штромке, пришлось везти в ветклинику

На прошлой неделе Грете пошла гулять со своей собакой Элли на пляж Штромка. Она заметила, что во время прогулки собака лакала морскую воду. Вечером Элли стало очень плохо: ее постоянно рвало, начался понос. "За короткий период времени нам приходилось ее пять раз выводить на улицу. Это не могло быть связано ни с чем, кроме морской воды, потому что до этого она ела свою обычную пищу“, - сказала Грете, добавив, что ничего подобного никогда раньше не случалось.