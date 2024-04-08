Звери
08.04.2024, 20:30

C пляжа прямиком под капельницу: собаку, хлебнувшую морской воды на Штромке, пришлось везти в ветклинику

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Koer Stroomi rannas (foto on illustreeriv)
Koer Stroomi rannas (foto on illustreeriv)
ФОТО: VALLO KRUUSER | Delfi Meedia

На прошлой неделе собаку Элли, глотнувшую морской воды на пляже Штромка, пришлось отвозить в ветеринарную клинику из-за отравления. Ветеринары не могут сказать, что именно стало причиной случившегося, так как для этого необходим анализ морской воды.

На прошлой неделе Грете пошла гулять со своей собакой Элли на пляж Штромка. Она заметила, что во время прогулки собака лакала морскую воду. Вечером Элли стало очень плохо: ее постоянно рвало, начался понос. "За короткий период времени нам приходилось ее пять раз выводить на улицу. Это не могло быть связано ни с чем, кроме морской воды, потому что до этого она ела свою обычную пищу“, - сказала Грете, добавив, что ничего подобного никогда раньше не случалось.

Поскольку Элли было очень плохо, хозяйка отвезла ее в ветклинику Blue Fox, где анализ крови показал, что у собаки сильное отравление. Элли пришлось оставить на несколько дней под капельницами и прописать антибиотики. На данный момент собака поправилась и восстанавливается дома.

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