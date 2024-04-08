08.04.2024, 20:30
C пляжа прямиком под капельницу: собаку, хлебнувшую морской воды на Штромке, пришлось везти в ветклинику(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе собаку Элли, глотнувшую морской воды на пляже Штромка, пришлось отвозить в ветеринарную клинику из-за отравления. Ветеринары не могут сказать, что именно стало причиной случившегося, так как для этого необходим анализ морской воды.
На прошлой неделе Грете пошла гулять со своей собакой Элли на пляж Штромка. Она заметила, что во время прогулки собака лакала морскую воду. Вечером Элли стало очень плохо: ее постоянно рвало, начался понос. "За короткий период времени нам приходилось ее пять раз выводить на улицу. Это не могло быть связано ни с чем, кроме морской воды, потому что до этого она ела свою обычную пищу“, - сказала Грете, добавив, что ничего подобного никогда раньше не случалось.