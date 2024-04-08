„Уезжайте прямо сейчас“. Что происходит в Оренбуржье и других регионах России из-за наводнения

Два прорыва в Орске

МЧС России отчиталось, что из-за аномальных паводков в России оказались подтоплены более 10 тысяч домов в 39 регионах. Но самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где дважды прорвало дамбу в Орске.

Строительство дамбы в Орске началось в 2010 году, объект был сдан в 2014-м. Дамба была нужна как раз для того, чтобы защитить город от сильных паводков, которые здесь и раньше затапливали дома. Строительство дамбы обошлось в 910 миллионов рублей, выяснило издание „Агентство“ (признано в России „иностранным агентом“). Дамба должна была „навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков“, заявлял в 2010 году тогдашний глава Орска Виктор Франц.

„Паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность“, — писал нынешний мэр города Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы.

Первый прорыв дамбы из-за сильного паводка произошел вечером 5 апреля на левом берегу реки Урал — район Старый город в Орске оказался затоплен. Еще до прорыва дамбы из города из-за подтопления было эвакуировано около трех тысяч человек, к утру 6 апреля были эвакуированы еще более 700 человек. Были подтоплены более двух тысяч домов. Утром 6 апреля мэр Орске заявил, что вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.

В ту же субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве дамбы в Орске. Местная прокуратура сообщила, что прорыв дамбы произошел в связи с „несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии“.

Городские власти сообщили, что уровень воды в реке Урал превысил проектный уровень дамбы на 4 метра: дамба была рассчитана на уровень воды в реке в 5,5 м, а вода из-за паводков поднялась до 9,6 м.

Жители Орска рассказывали, что люди срочно скупают бутилированную воду в магазинах, однако городские власти заявляли, что проблем с водой и питанием в Орске нет.