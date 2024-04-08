Появилась новая информация о стрельбе в финской школе

Согласно данным полиции, оружие хранилось надлежащим образом.

„Мы уже сообщали, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, принадлежит его близкому родственнику. Оно не принадлежит члену семьи и хранилось надлежащим образом. Подозреваемый завладел оружием без разрешения“, – подтверждает руководитель расследования Марко Сярккя.

В ходе допросов выяснилось, что маршрут, по которому 12-летний подозреваемый пошел после шутинга, был выбран случайно. Как отмечает Сярккя, согласно имеющейся сейчас информации, мальчик не угрожал оружием другим людям во время своего побега.

Школьница все еще находится в критическом состоянии

Обе пострадавшие по-прежнему госпитализированы. Одна девочка находится в критическом состоянии, а вторую удалось допросить в выходные.

Полиция продолжает расследовать причины стрельбы в школе. В пресс-релизе говорится, что ранее заявленный мотив школьной травли – это очень субъективный и индивидуальный опыт.

Полиция просит проявить уважение ко всем участникам инцидента и их семьям.

Учителю удалось уговорить стрелявшего покинуть школу

По данным предварительного расследования, подозреваемый в стрельбе находился в школе Виертола всего несколько минут.

Шутинг произошел в классе, где был один учитель. Другой учитель, вызванный на место происшествия, сумел уговорить подозреваемого покинуть школу.

Полиция подчеркивает, что персонал действовал образцово и ответственно.

– Учителю удалось уговорить подозреваемого в стрельбе покинуть здание. Отличные действия в этой ситуации, – сказал Марко Сярккя Yle по телефону.

Полиция прибыла на место происшествия всего через несколько минут после инцидента и смогла выйти на след подозреваемого благодаря собственному расследованию.