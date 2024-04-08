Появилась новая информация о стрельбе в финской школе(3)
Полиция добилась прогресса в расследовании стрельбы в школе Виертола, произошедшей в прошлый вторник. Было проведено техническое расследование и несколько допросов. Также повторно допросили подозреваемого. Об этом сообщает Yle со ссылкой на полицию Восточной Уусимаа.
Согласно данным полиции, оружие хранилось надлежащим образом.
„Мы уже сообщали, что оружие, из которого стрелял подозреваемый, принадлежит его близкому родственнику. Оно не принадлежит члену семьи и хранилось надлежащим образом. Подозреваемый завладел оружием без разрешения“, – подтверждает руководитель расследования Марко Сярккя.
В ходе допросов выяснилось, что маршрут, по которому 12-летний подозреваемый пошел после шутинга, был выбран случайно. Как отмечает Сярккя, согласно имеющейся сейчас информации, мальчик не угрожал оружием другим людям во время своего побега.
Школьница все еще находится в критическом состоянии
Обе пострадавшие по-прежнему госпитализированы. Одна девочка находится в критическом состоянии, а вторую удалось допросить в выходные.
Полиция продолжает расследовать причины стрельбы в школе. В пресс-релизе говорится, что ранее заявленный мотив школьной травли – это очень субъективный и индивидуальный опыт.
Полиция просит проявить уважение ко всем участникам инцидента и их семьям.
Учителю удалось уговорить стрелявшего покинуть школу
По данным предварительного расследования, подозреваемый в стрельбе находился в школе Виертола всего несколько минут.
Шутинг произошел в классе, где был один учитель. Другой учитель, вызванный на место происшествия, сумел уговорить подозреваемого покинуть школу.
Полиция подчеркивает, что персонал действовал образцово и ответственно.
– Учителю удалось уговорить подозреваемого в стрельбе покинуть здание. Отличные действия в этой ситуации, – сказал Марко Сярккя Yle по телефону.
Полиция прибыла на место происшествия всего через несколько минут после инцидента и смогла выйти на след подозреваемого благодаря собственному расследованию.
Утром 2 апреля в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра.
В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были серьезно ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.
По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. С собой у него обнаружили огнестрельное оружие.