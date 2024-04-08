ВИДЕО | В Литве встретили первых военнослужащих немецкой бригады: „Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО“

„85 проц. литовцев поддерживают участие и размещение немецких вооруженных сил в Литве. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши солдаты чувствовали себя в Литве как дома“, – сказал Кащюнас по-немецки на открытии пресс-конференции в Вильнюсском аэропорту.

По его словам, размещение немецкой бригады в Литве является началом исторического этапа.

„Мы находимся в начале определенного исторического этапа, когда размещение немецкой бригады в Литве не постоянной основе постепенно становится реальностью. Я убежден, что это – необратимый процесс. С точки зрения оборонного планирования мы делаем большой шаг к реализации передовой обороны“, – заверил министр уже на своем родном языке.

„Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО“, — добавил он.

Кащюнас подчеркнул, что немецкая бригада является не только приоритетом правительства, но и его личным приоритетом.

Посол Германии: безопасность Литвы – это наша безопасность

Посол Германии Корнелиюс Циммерман на литовском языке поблагодарил за прием военнослужащих бригады и заверил, что вклад в оборону Литвы означает также и обеспечение безопасности Германии.

„(...) Я убежден – вместе мы сила. Свобода Литвы – это наша свобода. А безопасность Литвы – это наша безопасность“, – сказал Циммерман по-литовски.

„Очень приятно, что вы встретили военнослужащих немецкой бригады. Как и в Германии, их проводил ваш коллега-министр. Это сильный знак нашей дружбы. Рад видеть, как ждут Бундесвер в Литве“, – сказал он.

В понедельник в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Как сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны), первоначальный штабной элемент, который вырастет к концу года, поможет с переброской немецких солдат в страну.

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.