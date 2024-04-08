ВИДЕО | В Литве встретили первых военнослужащих немецкой бригады: „Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО“(35)
Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас на немецком языке поприветствовал первых военнослужащих немецкой бригады, прибывших в Литву. Министр заверил, что сделает все, чтобы солдаты чувствовали себя в Литве как дома, пишет Delfi.lt.
„85 проц. литовцев поддерживают участие и размещение немецких вооруженных сил в Литве. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши солдаты чувствовали себя в Литве как дома“, – сказал Кащюнас по-немецки на открытии пресс-конференции в Вильнюсском аэропорту.
По его словам, размещение немецкой бригады в Литве является началом исторического этапа.
„Мы находимся в начале определенного исторического этапа, когда размещение немецкой бригады в Литве не постоянной основе постепенно становится реальностью. Я убежден, что это – необратимый процесс. С точки зрения оборонного планирования мы делаем большой шаг к реализации передовой обороны“, – заверил министр уже на своем родном языке.
„Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО“, — добавил он.
Кащюнас подчеркнул, что немецкая бригада является не только приоритетом правительства, но и его личным приоритетом.
Посол Германии: безопасность Литвы – это наша безопасность
Посол Германии Корнелиюс Циммерман на литовском языке поблагодарил за прием военнослужащих бригады и заверил, что вклад в оборону Литвы означает также и обеспечение безопасности Германии.
„(...) Я убежден – вместе мы сила. Свобода Литвы – это наша свобода. А безопасность Литвы – это наша безопасность“, – сказал Циммерман по-литовски.
„Очень приятно, что вы встретили военнослужащих немецкой бригады. Как и в Германии, их проводил ваш коллега-министр. Это сильный знак нашей дружбы. Рад видеть, как ждут Бундесвер в Литве“, – сказал он.
В понедельник в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Как сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны), первоначальный штабной элемент, который вырастет к концу года, поможет с переброской немецких солдат в страну.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Министр обороны Германии: бригада бундесвера в Литве - веха для НАТО
Как пишет DW, бригада бундесвера в Литве усилит восточный фланг Североатлантического альянса, заявил министр обороны Германии. В бундестаге намерены изыскать средства для финансирования немецкой бригады в Литве.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал начало размещения бригады бундесвера в Литве важным шагом для укрепления восточного фланга НАТО. „Это важный день для бундесвера. Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе“, - заявил политик-социал-демократ в понедельник, 8 апреля, в Берлине на церемонии отправки в Литву передового отряда бригады в составе 20 военнослужащих, которые подготовят условия для дальнейшей переброски в Литву немецких солдат.
„Я знаю, что предстоит проделать еще немало работы, в том числе и на месте. Инфраструктура должна соответствовать нормам, на месте должны быть казармы, квартиры. Многое еще предстоит сделать на литовской стороне, и мы, могу вас заверить, сделаем все, чтобы бригада с самого начала была обеспечена так, как следует“, - заявил Писториус.
Бригада численностью почти в 5 тысяч солдат
На фоне изменившейся ситуации в Европе в сфере безопасности правительство ФРГ пообещало разместить в Литве на постоянной основе боеспособное и автономное подразделение. Бригада бундесвера должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году. Она будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих бундесвера, которые получат возможность привезти в Литву свои семьи.
Подразделение с названием 45-я танковая бригада планируется окончательно сформировать в 2025 году. Небольшая группа в составе 150 военнослужащих приступит к службе в Литве уже в нынешнем году. По данным министерства обороны Литвы, размещение бригады обойдется Германии почти в 800 млн евро.
Бригада должна стать привлекательной для добровольцев
Уполномоченная бундестага по делам вооруженных сил Эва Хёгль (Eva Högl) назвала размещение бригады бундесвера в Литве на постоянной основе настоящим вызовом и призвала изыскать необходимые финансовые средства. „Задача абсолютно ясна: эта бригада должна быть оснащена всем необходимым, чтобы стать привлекательной и чтобы в ней захотели добровольно служить достаточно солдат“, - сказала она в интервью медиакомпании ARD 8 апреля.
По словам Хёгль, финансирование бригады, безусловно, сначала создаст гигантские дыры в бюджете, поскольку оснащения и техники для солдат, которым предстоит служить в Литве, еще нет. Она подчеркнула, что эти дыры должны быть быстро закрыты.
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