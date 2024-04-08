Местные выборы в Польше: и Туск, и Качиньский заявляют о победе

Это может показаться странным, но глава „Гражданской коалиции“ Дональд Туск тоже выглядел вполне удовлетворенным результатами кампании. По его словам, они стали своеобразным повторением парламентских выборов (тогда партия Туска точно так же заняла второе место, но в сумме с двумя партнерами по коалиции смогла собрать большинство в Сейме и устранить из власти ПиС).

Наконец, полным, причем вполне прогнозируемым провалом закончились для ПиС выборы мэров больших городов. В Варшаве и Гданьске в первом туре победили кандидаты от партии Туска, в Краков е и Вроцлаве представители ПиС не вышли во второй тур выборов.

С другой стороны, по итогам прошлых местных выборов 2018 года „Право и справедливость“ заняла первое место на выборах в девяти воеводствах из 16, на нынешних выборах — лишь в шести. По факту ПиС, вероятнее всего, может претендовать на контроль (единоличный или вместе с „Конфедерацией“) в пяти воеводских сеймиках своего традиционного бастиона, юго-восточной Польши.

С одной стороны, Качиньский имеет право на оптимистичные оценки. В прошлом году его партия потеряла власть после восьми лет доминирования на польской сцене. У нее отобрали бесконтрольный доступ к государственным СМИ, а правоохранители начали расследование деятельности нескольких видных представителей ПиС. В этой ситуации формальное первое место — это тот результат выборов, который не может не радовать.

Лидер „Права и справедливости“ Ярослав Качиньский в ночь после выборов не скрывал удовлетворения таким результатом. „Слухи о нашей смерти стоит считать преувеличенными“, — цитировал он Марка Твена.

„Голые“ цифры единственного экзит-полла, который проводился по всей стране, выглядят так. Первое место на выборах заняла правоконсервативная партия „Право и справедливость“ (ПиС), за нее проголосовали 33,7% избирателей. На втором месте „Гражданская коалиция“ нынешнего премьера Дональда Туска — 31,9%. Третье место занимает блок спикера Сейма Шимона Холовни „Третий путь“ — 13,5%. Крайне правая „Конфедерация“ и левые из „Левицы“ набрали примерно по 7% голосов.

„Что радует? Планомерное уменьшение разрыва (между ПиС и „Гражданской коалицией“): семь процентов в 2018-м, пять в 2023-м, два сегодня. Рекордная победа в городах. Преимущество в сеймиках. Что беспокоит? Демобилизация, особенно среди молодежи, поражение на востоке и на селе. Вывод для нас? Не жаловаться и за работу!“ — написал Туск в соцсети Х.

Туск верно диагностировал главную характерную черту этой кампании, которая превратилась в главную проблему для его партии. Многие польские избиратели после рекордной мобилизации на парламентских выборах в октябре прошлого года (явка тогда составила почти 75%) просто проигнорировали местные выборы: в воскресенье на участки пришло лишь около 51% имеющих право голоса.

При этом исследователи говорят, что отказались от участия в выборах в первую очередь жители западной Польши, более склонные голосовать за партию Туска, и молодые избиратели (явка поляков младше 30 лет на парламентских выборах составила 71%, вчера на участки пришли лишь 39%).

„Возможно, избиратели демократических партий решили, что 15 октября (на парламентских выборах) они „спасли демократию в Польше“, исполнили свой гражданский долг и 7 апреля могут провести теплое воскресенье, отдыхая, а не стоя в очереди к урне для голосования“, — пишет публицист Newsweek Якуб Маймурек.

Так же вероятно, что демотивировать молодых женщин от участия в выборах могло промедление нынешней власти с продвижением нового, более либерального законодательства об абортах.

Еще один важный для Польши итог этих выборов — убедительная победа в первом туре нынешнего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. 52-летний политик — один из главных претендентов на выдвижение в президенты от нынешней партии власти в следующем году. Внушительный результат, под 60% голосов избирателей, полученный в конкуренции с непростыми оппонентами, явно усилит его стартовые позиции перед президентской гонкой.